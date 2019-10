Candidato le habría dado un puño en la cara a una mujer que lo llamó corrupto

Un candidato y actual concejal del municipio de Pijao, Quindío, habría sido denunciado por agredir físicamente a una mujer.

Según detallaron medios de comunicación, la mujer que fue golpeada denunció que el pasado domingo 29 de octubre ella se encontraba con su esposo en un establecimiento público. Al parecer, cuando salían del lugar fueron abordados por el candidato y un grupo de personas que quería hablar de la campaña.

La mujer detalló que ella y su esposo no querían hablar del tema y le indicaron que hay mucho políticos corruptos y esto habría desatado el altercado:

“En el tema de la política mi esposo no está de acuerdo porque siente que ellos no hacen cosas útiles por el municipio, por ejemplo, la vía principal que lleva cerrada mucho tiempo. Mi esposo le manifestó que no pensaba apoyar a nadie porque los votos no se ven reflejados. Yo entro a opinar y le digo al señor Jairo Eduardo que muchos políticos son personas corruptas y se aprovechan de la situación. Él se exalta y sin mediar palabra me golρea en la cara con un ρuño”.

Supuestamente, luego que el político agredió a la mujer, el esposo de ella habría golpeado al candidato y se habría presentado una riña entre varias personas hasta que las autoridades hicieron presencia en el lugar.

La víctima asistió por su propios medios donde le dieron seis días de incapacidad y calmantes. Posterior a eso acudió a Medicina Legal donde le dan otros 20 días de incapacidad y la remiten a oftalmológia ya que su ojo derecho presenta una hemorragia interna. Igualmente fue enviada al psicólogo por ser víctima de violencia contra la mujer.

Por su parte, el Político indicó para Caracol Radio que él no golpeó a la mujer y que fue ella quien había iniciado todo la riña que terminó en violencia.