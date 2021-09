Candidata al Congreso de Argentina cerró su campaña bailando en tanga

Cinthia Fernández es la candidata al parlamento en Argentina que protagonizó un polémico baile con un liguero en plena calle frente al Congreso en Buenos Aires.

La modelo ha publicado el video en su cuenta de Instagram, en el que sale bailando un tango vestida con una camisa, unas medias de malla y unos tacones, de un momento momento dejan al aire las nalgas.

Fernández se presenta por el Partido Unite por la libertad y la dignidad.

Y el cierre de campaña ha causado un gran revuelo en Argentina. «Este culito es una simple y barata estrategia de campaña», ha declarado, «solo es un anzuelo para captar la atención de los votantes. Todas las veces que lo mostré mordieron y solo me hicieron más fuerte», escribió en el escrito de su publicación.

La mujer ha creado polémica en redes sociales, con una melodía se le escucho decir: «Se dice que soy hueca, que el puesto no me merezco y que el culo es lo que ofrezco y nada tengo pa’ decir… Tal vez si me escucharan, tanto no me criticaran, mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir».

