Estas son las canciones latinas preferidas de Obama este 2021

Como todos los años, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, publicó una lista de sus libros, canciones y películas favoritas del 2021.

Entre el ranking de Obama están tres canciones latinas, una de ellas es Patria y Vida, de Descemer Bueno, Gente De Zona y Yotuel Romero.

Por su parte, el reggaetón no se quedó atrás y también se mantuvo en las listas de reproducción del expresidente estadounidense.

Obama mostró que Pepas, de Farruko, y Volví, de Aventura y Bad Bunny, son de sus canciones favoritas este año.

Estas listas cada año han demostrado el variado gusto musical del expresidente.

Over the next few days, I'll share my annual list of favorite books, music, and movies. Art always sustains and nourishes the soul. But for me, music and storytelling felt especially urgent during this pandemic year. I'll start by sharing some of my favorite books of 2021: pic.twitter.com/Ewo2sIc7WM

— Barack Obama (@BarackObama) December 15, 2021