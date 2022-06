Por afirmaciones sobre Petro, Cancillería le pidió a López Obrador que no intervenga en los asuntos del país

in

La Cancillería de Colombia se pronunció sobre las recientes declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que se está adelantando una campaña sucia en contra del candidato presidencial, Gustavo Petro.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, las declaraciones de López Obrador «constituyen una injerencia desobligante en los asuntos internos de nuestro país».

«Colombia adelanta un proceso democrático con todas las garantías institucionales para los aspirantes a la Presidencia de la República. Tanto los que apoyan a un candidato, como al otro, merecen todo el respeto de la comunidad internacional y de altos dignatarios», manifestó la Cancillería en su cuenta de Twiiter.

Respecto al mensaje de López Obrador, quien manifestó que «yo espero que la gente en Colombia no se deje manipular y que vote por el que quiera, pero no a esa guerra sucia», la Cancillería le pidió de forma respetuosa que no intervenga en los asuntos del país.

«Con el mismo respeto que hemos profesado por las instituciones y por el señor presidente de México, le solicitamos respetar la autonomía del pueblo colombiano para escoger a su próximo Presidente sin injerencias que traten de influir en los electores», puntualizó el Ministerio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifiesta su inconformidad por las declaraciones del señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las cuales constituyen una injerencia desobligante en los asuntos internos de nuestro país. (1/3) — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) June 3, 2022

