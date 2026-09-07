Resumen: El ente de control exhortó a la Cancillería a fortalecer la planeación contractual, blindar la carrera diplomática y consular

Cancillería de Petro firmó más de mil contratos de prestación de servicio por 83 mil millones, antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías

La Procuraduría General de la Nación hizo un enérgico llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores a corregir las deficiencias advertidas en la contratación por prestación de servicios y en la gestión del talento humano, por la suscripción de 1.053 contratos por valor de $ 83.742 millones, entre agosto de 2025 y febrero de 2026.

El Ministerio Público advirtió que la contratación externa no puede sustituir de manera sistemática la planta de personal y señaló que no se evidenció una evaluación técnica suficiente de las cargas laborales que sustente la necesidad de recurrir a este mecanismo.

También identificó fallas en la planeación y supervisión de los contratos suscritos a pocas semanas de entrar en vigencia las restricciones de la Ley de Garantías, cuyos soportes de ejecución, en algunos casos, resultan insuficientes para acreditar las obligaciones pactadas y evidenciarían posibles incumplimientos del objeto contractual.

De otra parte, la Procuraduría llamó la atención sobre el manejo de la Carrera Diplomática y Consular al señalar que, de existir movimientos improcedentes de personal, se podría afectar la continuidad y eficacia del servicio exterior.

Ante estos riesgos, el ente de control exhortó a la Cancillería a fortalecer la planeación contractual, blindar la carrera diplomática y consular, racionalizar el gasto y optimizar su planta de personal salvaguardando el mérito y la imparcialidad, entre otras.

Por último, puntualizó que la Entidad mantendrá activa la actuación preventiva y hará seguimiento a las medidas adoptadas, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar, si persisten las inconsistencias advertidas.