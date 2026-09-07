Cancillería de Petro firmó más de mil contratos de prestación de servicio por 83 mil millones, antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías
Resumen: El ente de control exhortó a la Cancillería a fortalecer la planeación contractual, blindar la carrera diplomática y consular
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La Procuraduría General de la Nación hizo un enérgico llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores a corregir las deficiencias advertidas en la contratación por prestación de servicios y en la gestión del talento humano, por la suscripción de 1.053 contratos por valor de $ 83.742 millones, entre agosto de 2025 y febrero de 2026.
El Ministerio Público advirtió que la contratación externa no puede sustituir de manera sistemática la planta de personal y señaló que no se evidenció una evaluación técnica suficiente de las cargas laborales que sustente la necesidad de recurrir a este mecanismo.
También identificó fallas en la planeación y supervisión de los contratos suscritos a pocas semanas de entrar en vigencia las restricciones de la Ley de Garantías, cuyos soportes de ejecución, en algunos casos, resultan insuficientes para acreditar las obligaciones pactadas y evidenciarían posibles incumplimientos del objeto contractual.
De otra parte, la Procuraduría llamó la atención sobre el manejo de la Carrera Diplomática y Consular al señalar que, de existir movimientos improcedentes de personal, se podría afectar la continuidad y eficacia del servicio exterior.
Ante estos riesgos, el ente de control exhortó a la Cancillería a fortalecer la planeación contractual, blindar la carrera diplomática y consular, racionalizar el gasto y optimizar su planta de personal salvaguardando el mérito y la imparcialidad, entre otras.
Por último, puntualizó que la Entidad mantendrá activa la actuación preventiva y hará seguimiento a las medidas adoptadas, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar, si persisten las inconsistencias advertidas.
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