Canciller paraguayo dice su homólogo argentino propone diálogo tras cruce de declaraciones

Asunción, 25 ago (EFE).- El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, dijo este viernes que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo argentino, Santiago Cafiero, para encontrar un "salida" a través del diálogo en relación al desacuerdo que desde este jueves protagonizan ambos países tras la reunión que sostuvo el presidente paraguayo, Santiago Peña, con los ministros de Economía y Transporte de Argentina.

El jefe de la diplomacia paraguaya aseguró que Cafiero lo llamó para entender "cuáles fueron los acontecimientos" de esta reunión y que tuvo -posterior al encuentro- un cruce de declaraciones entre la Cancillería de Paraguay y el Ministerio de Transporte argentino.

"El compromiso de él (Cafiero) es, en primer lugar, informarse internamente, dialogar con el interior de su Gobierno y encontrar una salida a esta situación que obviamente, mediante el diálogo y el entendimiento vamos a reencauzar", señaló Ramírez en una conferencia de prensa.

Este jueves, tras la reunión que Peña sostuvo con los ministros argentinos Sergio Massa (Economía) y Diego Giuliano (Transporte), el canciller paraguayo aseguró en una conferencia de prensa que ese país suspendería temporalmente el cobro del peaje.

Sin embargo, el Ministerio de Transporte de Argentina publicó en la red social X (antes Twitter) que en la cita establecieron que "en 60 días se realizará un encuentro entre los países que integran la Vía Navegable Troncal".

Además, indicó que, "sin suspensión del cobro de manera temporal del peaje de Santa Fe al Norte, el próximo encuentro de alto nivel será para analizar las obras realizadas y evaluar la cooperación entre las partes".

Ramírez respondió a primeras horas de la mañana, con un tono menos moderado, en la radio Monumental 1080, y calificó de "inaudito" esta situación.

"Es inaudito de que al alto nivel yo me haya expuesto a declarar algo que no tuviera lugar. De ninguna manera me voy a exponer a declarar algo que no fuera acordado porque evidentemente nos llevaría la situación a la que hoy tenemos y de que eso no fuera así", apuntó.

Poco después, en una conversación con radio ABC Cardinal, el ministro paraguayo dijo estar "sorprendido de una manera muy desagradable" por la declaración del Ministerio de Trasporte de Argentina.

La Cancillería paraguaya lamentó, en un mensaje publicado en la noche del jueves en la red social X (antes Twitter), la decisión de Argentina de mantener el cobro del peaje y dijo recibir con "sorpresa y desagrado" el anuncio del ministerio del vecino país.

Giuliano también se pronunció al respecto por esa vía y lamentó "que se distorsione el contenido de una reunión tan fructífera" que -dijo- mantuvieron con Peña y parte de su gabinete.

"Nunca se acordó la suspensión del cobro del peaje. Sí acordamos analizar de manera conjunta los costos de obras de dragado, balizamiento, batimetrías y control hidrológico de la Vía Navegable Santa Fe al norte, que durante más de 12 años realizó de manera gratuita la Argentina", sentenció Giuliano.

