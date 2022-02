Canciller de Colombia manifestó que ya quedó superada la discusión con Rusia sobre asistencia militar a Venezuela

in

La canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, anunció que ya quedó atrás la discusión con Rusia sobre la llegada de armamento y la asistencia militar a Venezuela.

Estas declaraciones tuvieron lugar, luego de la reunión que sostuvo la canciller con el embajador de Rusia en Colombia Nikolay Tavdumadze, este lunes en horas de la noche.

En entrevista con Blu Radio, la canciller expresó que “quedan superadas porque el ministro (Diego Molano) le explicó al embajador porque él se había referido la preocupación de que esa asistencia técnica de Rusia a Venezuela no fuera ningún tipo de amenaza para Colombia porque sabemos que esos grupos que operan en la frontera son terroristas y criminales”, puntualizó.

Según explicó Ramírez, Colombia planteó a Rusia que debe garantizar que el armamento que llegó a Venezuela no puede caer en manos de grupos armados colombianos, ni que serán utilizados en contra del país.

“Una es cosa que un gobierno compre, otra cosa, es que no se use jamás en una acción que realizan las disidencias de las Farc y el ELN . Se nos ha dado garantía de que esta venta de armamento se hace bajo protocolos internacionales. Se nos ha dado la garantía de que el último usuario serán las fuerzas militares de Venezuela y no grupos irregulares”, dijo la canciller.

Respecto a la asistencia militar de Rusia hacia Venezuela, Marta Lucía Ramírez explicó que el embajador ruso le explicó que se trata de asistencia para la operación de equipos, más no se un ataque para Colombia.

“Nos aseguraron que la asistencia se limita a la operación de los equipos, más no ningún tipo de asistencia o entrenamiento para atacar a Colombia. Eso nos lo garantizó el embajador ruso y fuimos muy claros en las exigencias”, concluyó la canciller de Colombia.

