Canciller Bárcena: «La región tiene que revisar las causas de origen de la migración»

Ciudad de México, 17 oct (EFE).- En la cumbre migratoria que se levará cabo el 22 de octubre en la ciudad de Palenque, estado de Chiapas, frontera con Guatemala, convocada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, se buscará atender el origen de los flujos migratorios de cada país, expuso este martes la canciller mexicana, Alicia Bárcena.

Durante su comparecencia ante el pleno del Senado mexicano por la glosa del V Informe de Gobierno, Bárcena dio cuenta de las acciones llevadas a cabo en cuanto a movilidad humana en el país y se refirió a la próxima cumbre en Palenque a la que asistirán representantes de 13 países de Centro y Sudamérica.

"Lo que buscamos en la reunión de Palenque es (saber) cómo conversamos con cada uno de los países que van a venir, para tener una estrategia que parta de las prioridades nacionales y que podamos ver qué programas de desarrollo México le puede ofrecer, como lo estamos haciendo ya con Honduras y Guatemala, a Colombia o Venezuela", expuso Bárcena.

La canciller remarcó que el caso de Venezuela "es muy importante porque simplemente en septiembre llegaron a México 60.000 migrantes provenientes de ese país y 35.000 proveniente de Guatemala".

Entonces, dijo, a los países que estamos invitando la cumbre "son precisamente los países que están enviando esta cantidad de migrantes a México y a Estados Unidos".

"Tenemos que sentarnos a ver las causas de origen. En este momento si tenemos al mes la llegada de 60.000 venezolanos pues es imposible para México hacer una buena gestión y lo que nos preocupa más es el trayecto (que hacen)", apuntó.

La diplomática mexicana señaló que en cifras del 15 de octubre, las más actualizadas, se sabe que actualmente "están entrando por el Darién o atraviesan por el estrecho del Darién unas 1.252 personas al día, cuando atraviesan el Darién y llegan a la frontera sur de México están llegando 5.678 personas tratando de pasar por Tapachula y a la frontera norte del país están llegando en promedio 6.166 personas".

Bárcena dijo que lo que se busca analizar en la cumbre "es qué podemos ofrecer a nivel local para que la gente tenga menos incentivos para migrar (…) además de analizar los factores políticos y ver cómo se resuelve el problema de sanciones económicas de estos países porque de otra manera va a ser imposible detener el flujo migratorio de esta regiones y cómo expandimos vías de movilidad laboral".

Precisó que en 2023 las personas migrantes que atravesaron la frontera entre México y Estados Unidos llegó a ser de 1,75 millones de personas "entonces es muy difícil gestionar estos números si no tenemos una política en donde la migración no sea solamente vista entre México y Estados Unidos si no tiene que ser vista desde la parte norte de Sudamérica hasta Estados Unidos".

A finales de septiembre, López Obrador propuso este encuentro y, días después, confirmó la presencia de los mandatarios de Ecuador, Colombia, El Salvador, Honduras, Belice, Venezuela, Haití, Cuba, Costa Rica y Panamá, aunque aún no ha anunciado si asistirá el guatemalteco.

En la cita de Chiapas, el mexicano buscará una propuesta común de la región sobre migración para después presentarla en noviembre al presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Esta reunión se producirá mientras México y Centroamérica afrontan un flujo migratorio "sin precedentes", como advirtió el mes pasado la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), empujado principalmente por venezolanos.

Por: EFE