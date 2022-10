in

El ser humano se ha enfrentado desde siempre a miles de enfermedades, unas más agresivas que otras, unas crónicas y otras pasajeras, pero pocas tienen un impacto emocional tan fuerte como el cáncer. No hay nada más paralizante para cualquier ser humano que cuando le diagnostican cáncer. La sola palabra es tan aterradora, que destruye toda esperanza y hace que la gente se angustie y piense que se va a morir, generando en ella un trauma emocional fuerte, haciendo que esa noticia se convierte en uno de los principales propulsores o detonantes de la enfermedad.

A través de diferentes investigaciones se ha ido descubriendo y comprobando el hecho de que los tipos de pensamientos que una persona tiene liberan una cierta química en el organismo y cada emoción tiene una química particular. Cuando existe un trauma emocional (la muerte de un ser querido, un divorcio, una quiebra económica, una infidelidad, conflictos profundos con los hijos o pareja, etc), se genera una emoción que se manifiesta como dolor o sufrimiento. Esta emoción es el resultado de miles de neuropéptidos que revierten al flujo sanguíneo y circulan por todo el cuerpo. Cuando guardas inconscientemente en tu corazón esa emoción negativa, debido a ese golpe emocional que has tenido y dejas que ella quede atrapada en el tiempo, ésta se manifiestan en tu cuerpo, generando un bloqueo energético que viene a desembocar en una enfermedad.

Tu gran desafío es encontrar tu paz interior, tu paz mental, para que tus emociones negativas puedan ser manejadas y liberadas y conseguir el balance entre tu cuerpo y tu mente. Por eso, si quieres hacer un cambio drástico en tu vida, disfrutar de tu bienestar y de buena salud, revisa sin engañarte qué tipo de pensamientos negativos estás albergando y qué tipo de emociones estás sintiendo.

Si hoy estás enfermo, tienes un cáncer que sientes que te está ganando la batalla y estás perdiendo tu fe, tu esperanza y tus ganas de vivir, te invito a que sigas estos pasos simples pero poderosos: