Cáncer infantil y cómo detectarlo a tiempo

Este 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil, por lo que la Secretaría de Salud de Antioquia brindó información sobre esta enfermedad, su rápida detección y que tenerla no significa la muerte.

Ángela María Trujillo, oncóloga pediatra, indicó que el cáncer infantil no se puede prevenir, pero sí detectar oportunamente y, por consiguiente, aumentar las posibilidades de curación.

Algunos signos y síntomas de alarma de cáncer infantil son que los niños presenten bolas o masas anormales en las barrigas o que tengan fiebre mayor a 38.3 grados por más de dos semanas seguidas.

Además, hay que llevarlos al médico si tienen moretones en lugares donde no se hayan pegado. Los del cuello, las ingles y los ganglios no deben ser más grandes que un frijol, mucho menos si no desaparecen en más de un mes.

Tampoco es normal que tengan dolores de cabeza, si los dolores los despiertan en la noche y tienen otros síntomas como vómitos, deben ir al médico.

Si en un punto de su crecimiento el dolor en los huesos es tal que no los deja caminar o aparecen bolas en estos, es una situación anormal.

Asimismo, si no tienen energía y solo quieren estar sentados y estar dormidos, hay que consultar a un especialista.

