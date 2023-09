Cancelo: “Es importante que aun jugando mal nos llevemos los tres puntos”

in

Barcelona, 23 sep (EFE).- El lateral diestro del Barcelona Joao Cancelo afirmó este sábado, al finalizar el partido contra el Celta (3-2) con remontada final gracias a su gol en el minuto 89, que es "importante" que "aun jugando mal" el equipo se lleve los tres puntos.

"Personalmente tuve un partido muy malo, con muchos errores técnicos", aseguró el portugués en declaraciones a Movistar LaLiga, que enfatizó la importancia de "estar concentrado" y "jugar hasta el final" para llevarse la victoria en partidos como el de esta noche.

Preguntado sobre su posible continuidad al acabar la temporada, Cancelo señaló que todo es cuestión del rendimiento que tenga a lo largo de la campaña.

"Si rindo, el club me va a querer, y si no rindo, me va a echar", puntualizó.

Por: EFE