Cancelan Nexus Fest en Chía: Por muerte de un operario y más irregularidades

Minuto30.com .- La tarde de este jueves 4 de julio se conoció que un obrero murió en el montaje del Nexus Fest; ante tal hecho el alcalde de la localidad tomó cartas en el asunto.

“Cancelado el concierto y evento Nexus Fest programado para este sábado 6 de julio en Chía, por el fallecimiento de una persona que hacía parte del equipo que realizaba el montaje, además los promotores y responsables no radicaron oportunamente la documentación de los permisos” informaba el mandatario por redes sociales Leonardo Donoso, alcalde de chía.

Un muerto y dos heridos

El grave accidente ocurrió durante el montaje del Nexus Fest, en el Castillo Marroquín; sin embargo no han trascendido las causas del hecho que desembocó en la muerte de un miembro del staff de montaje y que le provocó heridas a dos más; estos últimos atendidos en centros hospitalarios de Chía.

Informan medios nacionales, que las víctimas no estarían cubiertos con seguridad social ni tendrían ARL; situación que estaría siendo investigada por las autoridades locales.

No habían gestionado los permisos en la Alcaldía

Una vez ocurrida la tragedia, se implementaron los protocolos por parte de la alcaldía de Chía, en cabeza de Leonardo Donoso, y fue allí donde se descubrieron más irregularidades y no serían menores.

El evento del que los organizadores dicen esperar más 8 mil asistentes no tendría los permisos en regla; ante esta situación anómala el alcalde Donoso tomo la radical decisión «suspender el evento, hasta que, tanto los organizadores como las autoridades pertinentes, logren esclarecer los hechos» además piden «garantizar la seguridad en el lugar para los asistentes”.

Ni se les ocurra ir

El alcalde pide a los potenciales asistentes no acudir al lugar pues el evento NO se llevará a cabo hasta tanto no se resuelva la situación que rodea las presuntas irregularidades.

Además se adelantan las investigaciones para esclarecer el accidente mortal.

Por lo que si ya había adquirido su boleto contacte directamente a los organizadores del festival para gestionar el reembolso.

Evite aglomeraciones en el Castillo Marroquín.

Reguetón, electrónica, zona de patines y más…

El Nexus Fest 2024 era un «evento especial» pues celebraba su aniversario y se promocionaba con dos escenarios, 16 horas de fiesta y artistas internacionales; además, atracciones como la rueda de la fortuna, fiesta en patines, fiesta silenciosa, toro mecánico, barco pirata, bungee jump, zumo y muchas sorpresas más.

Todo esto sería el próximo sábado en el Castillo Marroquín, ¡pero ya no!.

Extraña, que pese a que las autoridades informaron de la cancelación del evento desde hace casi cinco horas, en la web oficial del Nexus Fest continúa la cuenta regresiva…