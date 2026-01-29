Resumen: El hombre, de aproximadamente 61 años, fue encontrado al interior de una vivienda. Aunque el caso es materia de investigación, versiones extraoficiales recabadas en el lugar apuntan a que el extranjero habría tomado una fatal decisión. Cuentan testigos que el arma fue hallada en el lugar.

Canadiense fue encontrado sin vida: el arma fue hallada en Envigado ¿qué le pasó?

Minuto30.com .- El municipio de Envigado es escenario de una nueva tragedia que involucra a un ciudadano extranjero. En las últimas horas de este miércoles, se conoció sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de nacionalidad canadiense en un sector residencial.

El reporte preliminar indica que la víctima presentaba un impacto de bala en la cabeza, lo que ha generado una profunda consternación entre los vecinos y la comunidad extranjera residente en el Valle de Aburrá.

Detalles del suceso: ¿Una fatal decisión?

El hombre, de aproximadamente 61 años, fue encontrado al interior de una vivienda. Aunque el caso es materia de investigación, versiones extraoficiales recabadas en el lugar apuntan a que el extranjero habría tomado una fatal decisión. Cuentan testigos que el arma fue hallada en el lugar.

Allegados y conocidos habrían indicado que el ciudadano norteamericano atravesaba por un periodo difícil, que lo mantenían en un estado de vulnerabilidad emocional.

Las unidades de policía judicial realizaron la inspección técnica al cadáver y recolectaron evidencia que lleve a revelar lo que pasó.

Alerta: Racha de muertes de extranjeros en enero de 2026

Este hecho no es aislado y ha encendido las alarmas de las autoridades y organismos de salud. En lo que va de la última semana de enero de 2026, este es el tercer caso documentado en el Valle de Aburrá en el que un ciudadano estadounidense pierde la vida en circunstancias que son objeto de investigación.

La racha de muertes de turistas y residentes extranjeros pone la lupa sobre la necesidad de programas de acompañamiento y atención en salud mental específicos para esta población que llega a la ciudad.

Salud Mental: Un llamado a la prevención

En Minuto30 recordamos a nuestros lectores que la depresión y los problemas emocionales no son una carga que deba llevarse en soledad. El Distrito de Medellín y los municipios del área metropolitana cuentan con canales de apoyo profesional para quienes atraviesan crisis existenciales o momentos de desesperación.

Línea de Vida Medellín: Si usted o alguien que conoce necesita hablar, puede comunicarse a la Línea 123 Social o buscar apoyo en los Centros de Escucha locales. No está solo.