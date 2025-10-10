¡Campuzano te lo confirmó! Sin comunicado oficial, quedó claro que Diego Arias está ratificado en Atlético Nacional

Resumen: El volante de Atlético Nacional, Jorman Campuzano, confirmó la continuidad de Diego Arias como técnico interino hasta diciembre, ratificando así la información que circulaba previamente. Esta decisión se da como reconocimiento al buen desempeño de Arias, quien está invicto en los cuatro partidos que ha dirigido, con tres victorias y un empate, incluyendo una histórica victoria contra Millonarios. Los principales objetivos de Arias en este periodo serán retener el título de la Copa BetPlay y asegurar no solo la clasificación a los ocho mejores de la Liga BetPlay, sino también buscar el título número 19 para el equipo paisa.
El técnico interino de Atlético Nacional, Diego Arias, estará hasta diciembre al frente de las riendas del verde paisa.
La información, que había sido revelada por la periodista Pilar Velázquez, fue confirmada por Jorman Campuzano, en conferencia de prensa.
Luego del partido de Atlético Nacional contra Once Caldas en Manizales, Campuzano se refirió a Diego Arias.
El volante indicó que “estamos muy contentos de que lo haya ratificado”, un mensaje corto pero contundente que habla de la ratificación del estratega.
Sobre Arias, dijo además que “lo conozco hace muchos años y es una gran persona”, mensaje adicional que entre líneas destaca la aceptación del estratega en el camerino verdolaga.
La ratificación es un claro reconocimiento al trabajo que viene haciendo. Al frente de las riendas del equipo, Arias no conoce derrota.
Con el más veces campeón de Colombia, el estratega ha disputado cuatro compromisos de los cuales ha ganado 3 y empatado uno, para un rendimiento del 83%.
Entre esos compromisos está la victoria frente a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, un logro que no se cumplía hace más de 8 años.
Arias tendrá dos retos de acá a diciembre. Por un lado retener el título de la Copa BetPlay, que por ahora va ganando frente a Once Caldas.
Por el otro, no solo asegurarse entre los 8 de la Liga BetPlay sino que además tiene la misión de meterse a la final y buscar ganar el título 19.
