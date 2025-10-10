Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Campuzano te lo confirmó! Sin comunicado oficial, quedó claro que Diego Arias está ratificado en Atlético Nacional

    • ¡Campuzano te lo confirmó! Sin comunicado oficial, quedó claro que Diego Arias está ratificado en Atlético Nacional

    Compartir:
    • ¡Campuzano te lo confirmó! Sin comunicado oficial, quedó claro que Diego Arias está ratificado en Atlético Nacional

    Resumen: El volante de Atlético Nacional, Jorman Campuzano, confirmó la continuidad de Diego Arias como técnico interino hasta diciembre, ratificando así la información que circulaba previamente. Esta decisión se da como reconocimiento al buen desempeño de Arias, quien está invicto en los cuatro partidos que ha dirigido, con tres victorias y un empate, incluyendo una histórica victoria contra Millonarios. Los principales objetivos de Arias en este periodo serán retener el título de la Copa BetPlay y asegurar no solo la clasificación a los ocho mejores de la Liga BetPlay, sino también buscar el título número 19 para el equipo paisa.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El técnico interino de Atlético Nacional, Diego Arias, estará hasta diciembre al frente de las riendas del verde paisa.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    La información, que había sido revelada por la periodista Pilar Velázquez, fue confirmada por Jorman Campuzano, en conferencia de prensa.

    Luego del partido de Atlético Nacional contra Once Caldas en Manizales, Campuzano se refirió a Diego Arias.

    El volante indicó que “estamos muy contentos de que lo haya ratificado”, un mensaje corto pero contundente que habla de la ratificación del estratega.

    Sobre Arias, dijo además que “lo conozco hace muchos años y es una gran persona”, mensaje adicional que entre líneas destaca la aceptación del estratega en el camerino verdolaga.

    ¡Campuzano te lo confirmó! Sin comunicado oficial, quedó claro que Diego Arias está ratificado en Atlético Nacional

    La ratificación es un claro reconocimiento al trabajo que viene haciendo. Al frente de las riendas del equipo, Arias no conoce derrota.

    Con el más veces campeón de Colombia, el estratega ha disputado cuatro compromisos de los cuales ha ganado 3 y empatado uno, para un rendimiento del 83%.

    Entre esos compromisos está la victoria frente a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, un logro que no se cumplía hace más de 8 años.

    Arias tendrá dos retos de acá a diciembre. Por un lado retener el título de la Copa BetPlay, que por ahora va ganando frente a Once Caldas.

    Por el otro, no solo asegurarse entre los 8 de la Liga BetPlay sino que además tiene la misión de meterse a la final y buscar ganar el título 19.

    Más noticias de Atlético Nacional

    Noticias relacionadas

    ¡Serie abierta entre los campeones de la Libertadores! Atlético Nacional ganó por la mínima diferencia a Once Caldas

    ¡Por la defensa del título! Atlético Nacional anuncia los titulares para enfrentar a Once Caldas

    ¡Mucha hinchada! De nuevo, impresionante banderazo verdolaga, esta vez en Manizales

    ¡Hospital verdolaga! Estas son las bajas de Atlético Nacional previo al juego contra Once Caldas

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Campuzano te lo confirmó! Sin comunicado oficial, quedó claro que Diego Arias está ratificado en Atlético Nacional

    ¡Campuzano te lo confirmó! Sin comunicado oficial, quedó claro que Diego Arias está ratificado en Atlético Nacional

    ¡Serie abierta entre los campeones de la Libertadores! Atlético Nacional ganó por la mínima diferencia a Once Caldas

    ¡Serie abierta entre los campeones de la Libertadores! Atlético Nacional ganó por la mínima diferencia a Once Caldas

    ¡Por la defensa del título! Atlético Nacional anuncia los titulares para enfrentar a Once Caldas

    ¡Por la defensa del título! Atlético Nacional anuncia los titulares para enfrentar a Once Caldas

    ¡Mucha hinchada! De nuevo, impresionante banderazo verdolaga, esta vez en Manizales

    ¡Mucha hinchada! De nuevo, impresionante banderazo verdolaga, esta vez en Manizales

    ¡Hospital verdolaga! Estas son las bajas de Atlético Nacional previo al juego contra Once Caldas

    ¡Hospital verdolaga! Estas son las bajas de Atlético Nacional previo al juego contra Once Caldas


    [grupos] [fixture items="7"]