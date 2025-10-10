El técnico interino de Atlético Nacional, Diego Arias, estará hasta diciembre al frente de las riendas del verde paisa.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

La información, que había sido revelada por la periodista Pilar Velázquez, fue confirmada por Jorman Campuzano, en conferencia de prensa.

Luego del partido de Atlético Nacional contra Once Caldas en Manizales, Campuzano se refirió a Diego Arias.

El volante indicó que “estamos muy contentos de que lo haya ratificado”, un mensaje corto pero contundente que habla de la ratificación del estratega.

Sobre Arias, dijo además que “lo conozco hace muchos años y es una gran persona”, mensaje adicional que entre líneas destaca la aceptación del estratega en el camerino verdolaga.

¡Campuzano te lo confirmó! Sin comunicado oficial, quedó claro que Diego Arias está ratificado en Atlético Nacional

La ratificación es un claro reconocimiento al trabajo que viene haciendo. Al frente de las riendas del equipo, Arias no conoce derrota.

Con el más veces campeón de Colombia, el estratega ha disputado cuatro compromisos de los cuales ha ganado 3 y empatado uno, para un rendimiento del 83%.

Entre esos compromisos está la victoria frente a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, un logro que no se cumplía hace más de 8 años.

Arias tendrá dos retos de acá a diciembre. Por un lado retener el título de la Copa BetPlay, que por ahora va ganando frente a Once Caldas.

Por el otro, no solo asegurarse entre los 8 de la Liga BetPlay sino que además tiene la misión de meterse a la final y buscar ganar el título 19.

Más noticias de Atlético Nacional