El campo no se detiene

La semana pasada, no obstante los acontecimientos oscuros para el país, recibimos muy buenas noticia del campo colombiano, en materia de incentivos importantes a productos como la panela y el cacao (estímulos que no son de poca monta y a lo cual espero referirme en otra oportunidad). Por lo pronto quiero recordar que entre el 23 de abril y el 3 de mayo de este año 2021, celebramos efemérides muy bellas, como las del Día del Idioma, el Día del árbol y el Día de la Libertad de Prensa.

Acerca de la primera y la última, ya me he referido en algunas oportunidades; hoy quiero hacerlo sobre el Día del árbol, celebración que en Colombia se hace cada 29 de abril, y que en mi dulce época escolar era motivo de alegría, de sembratón y de poesía (Barba Jacob, preguntaba: “Señora, buenos días; señor, muy buenos días… / Decidme: ¿Es esta granja la que fue de Ricard? / ¿No estuvo recatada bajo frondas umbrías, / no tuvo un naranjero, y un sauce y un palmar? / El viejo huertecillo de perfumadas grutas / donde íbamos… donde iban los niños a jugar, / ¿no tiene ahora nidos y pájaros y frutas? / ¿Señora, y quién recoge los gajos del pomar?”).

Lo que más me motiva a escribir sobre el Día del árbol, es una noticia que me llega del Ministerio de Agricultura, y que me llena el alma de íntima alegría, recordando mi niñez: En la página del Banco Agrario de Colombia, con fecha 29 de abril de 2021, se lee: “Sotaquirá, Boyacá (@BancoAgrario). Luego de una semana de sembratón por todo el país, el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario de Colombia estuvieron hoy, Día del Árbol, sembrando algunas especies en el municipio de Sotaquirá, Boyacá.

En el marco de esta iniciativa nacional se ha alcanzado a la fecha la siembra de 80.000 árboles, y se cuenta con 30.978 más disponibles y comprometidos para ser sembrados en los próximos días, para un total de 110.978 árboles nativos, superando la meta inicial de sembrar 100.000 árboles”.

Andrés Zapata Gonzáles, el vicepresidente de Banca Agropecuaria del Banco Agrario, declaró: “Estamos muy satisfechos con los avances en nuestra sembratón nacional, una iniciativa que ha movilizado no solo a nuestros colaboradores, sino también a nuestros clientes y a la institucionalidad, en torno a esta gran causa que tiene como finalidad aportar desde el Banco Agrario a la protección y conservación del medio ambiente, como un pilar del Gobierno Nacional”.

Por su parte, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Enrique Zea Navarro, expresó que “el 22 de abril iniciamos esta siembra de árboles a lo largo y ancho del país, liderada por el Banco Agrario, el Minambiente, la Policía, el Ejército, las gobernaciones, los municipios y el Ministerio de Agricultura. Hoy, 29 de abril, tenemos más de 80.000 árboles sembrados, y de esa manera estamos celebrando el Día del Árbol”.

Concluye el informe, diciendo: “La actividad se llevó a cabo en la finca productora de arándanos Elite Blue, con la siembra de algunas especies nativas como cerezos, tilos y eugenias, y en el lugar se avanza en la siembra de un total de 1.500 árboles nativos. Entre las especies más sembradas en todo el país se encuentran: iguá, alisos, caracolí, cedro, guayacán, gualanday, nacedero, roble, carbonero y yopo.

Es de recordar que la sembratón del Banco Agrario nació con el objetivo de aportar en la meta del Gobierno Nacional de sembrar 180 millones de árboles al 2022 y fue posible gracias al apoyo voluntario de 5.000 funcionarios del Banco y 1.000 clientes que también se unieron a esta iniciativa, donando el espacio y mano de obra y se comprometieron con el sostenimiento de los árboles.

Esta iniciativa contó con el acompañamiento y apoyo técnico de los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), gobernaciones, alcaldías, y del Ejercito Nacional”.

Definitivamente, unidos por el campo, hacemos más. Y desde los Ministerios (como en este caso, el de Agricultura y Desarrollo Rural), se debería tomar como lección común el trabajo en equipo, el trabajo con las instancias públicas y privadas, como una estrategia clara, de cara a la comunidad, para lograr metas de gobierno y hacer del bienestar de la población, el objetivo único de todo mandato.

Cómo se alegra el corazón con esta sembratón, cómo vuela el recuerdo tras esa poesía clásica de la infancia que puso el noble escritor, periodista, docente y diplomático uruguayo Juan Zorrilla de San Martín en nuestros labios y que invita jubilosa a sembrar árboles:

I

Plantemos nuevos árboles,

la tierra nos convida:

Plantando cantaremos

los himnos de la vida,

los cánticos que entonan

las ramas y los nidos,

los ritmos escondidos

del alma universal.

II

Plantar es dar la vida

al generoso amigo

que nos defiende el aire,

que nos ofrece abrigo;

él crece con el niño,

él guarda su memoria,

en el laurel es gloria,

en el olivo es paz.

III

El árbol tiene un alma

que ríe entre sus flores;

que piensa, en sus perfumes;

que alienta, en sus rumores;

él besa con la sombra

de su frondosa rama,

él a los hombres ama,

él les reclama amor.

IV

La tierra sin un árbol

está desnuda y muerta,

callado el horizonte,

la soledad desierta;

plantemos para darle

palabras y armonías

latidos y alegrías,

sonrisas y calor.

V

El árbol pide al cielo

la lluvia que nos vierte;

absorbe en nuestros aires

el germen de la muerte;

por él sube a las flores

la sangre de la tierra,

y en el perfume encierra

y eleva una oración.

VI

Proteja Dios el árbol

que planta nuestra mano;

los pájaros aniden

en su ramaje anciano;

y canten y celebren

la tierra bendecida

que les infunde vida

que les prodiga amor.

Nos alegra saber que aún en pandemia, ¡el campo no se detiene! Porque, definitivamente, trabajamos ¡Unidos por el campo!