Los campesinos siguen esperando el centro  de acopio: Concejala de Cali Tania Fernández Sánchez 

La concejala Tania Fernández Sánchez, reclamó a la Administración Municipal, acelerar la construcción del centro de acopio para los productos agrícolas de los corregimientos de Cali, que pese a estar incluido en el Plan de Desarrollo, aún no inicia su construcción, durante el debate que citó para conocer en que va este importante proyecto para la ciudad.

“Muchas veces hemos hablado que somos una despensa agrícola, pero la realidad es otra, muchos campesinos están al sol y al agua en la Carrera 10 con Calle 13, ofreciendo sus productos en la vía pública. De verdad que no es justo el trato que le estamos dando a nuestros campesinos”, indicó Fernández Sánchez durante el debate.

Liliana Sierra, secretaría Desarrollo Económico, explicó que se viene trabajando en el proyecto centro de acopio; sin embargo, aclaró que los $2.050 millones de pesos que en su momento se asignaron para este proyecto, hoy ya no están pues como no se ejecutó dicho presupuesto, al finalizar la vigencia se recoge el recurso que no se ejecuta.

La funcionaria insistió que es necesario adelantar la caracterización de los productores rurales, pues en el que se desarrolló, participaron 81 personas y al revisar los listados, el 38% son de otras ciudades.

“Los campesinos requieren una solución, ¿qué está pasando con el Plan de Desarrollo?, este proyecto quedó incluido en ese plan, en un proyecto movilizador; llevamos más de dos años de esta administración y no hay avances”, puntualizó la concejala Tania Fernández Sánchez.

Jairo Gómez Rojas, del Concejo Municipal de Desarrollo Rural y habitante del Corregimiento de La Castilla, manifestó que: “Yo sé lo que es estar en la carrera 10 con calle 13 al sol y al agua, donde el ladrón se da cuenta lo que uno se mete al bolsillo, a nosotros mismos nos toca pagar seguridad. Pedimos al señor alcalde que no se olvide de los campesinos de los corregimientos. Ahora Desarrollo Económico nos pide una caracterización, sabiendo que desde el Consejo Municipal de Desarrollo Rural”.

Jefferson Mellizo, productor agrícola del Corregimiento de La Elvira, indicó que: “No queremos que nos sigan dando una voz de aliento o una mentira, que nos van a construir el centro de acopio año por año y no se ven los resultados, ya tenemos el recurso asignado para su construcción, por qué tan trabas para hacer realidad el centro de acopio que es la solución a la comercialización de nuestras cosechas.