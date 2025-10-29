La temporada 2025 del Campeonato Nacional de Automovilismo, organizado por el Club Los Tortugas y avalado por la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo, concluyó con la vibrante «Doble 100».

Esta se convirtió en la quinta y última válida del año, en la que se definieron los títulos en las diferentes categorías, de acuerdo con la nota de la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo.

Los nuevos Campeones Nacionales tras los resultados de la fecha de cierre son en Fuerza Libre, Ignacio Ruíz y Juan Ignacio Ruíz (padre e hijo) en el Radical #3 (Lavafante).

ST2 (Súper Turismos hasta 2.000cc), Felipe Hoyos y Alejandro Torres / Chevrolet Corsa #108 (Integral Skin Care – I.D.J SAS.).

ST1 (Turismos hasta 1.600cc), los hermanos Víctor y Saulo Barrera / Chevrolet #61 (J&C Motorsport).

T2 (Turismos hasta 2000cc), Julián Cañón y Hugo Fajardo / Volkswagen Golf #125 (Brisa Marina – Indicol).

TT2 (Turbo Turismos hasta 1.600cc), Juan Felipe García – Andrés Rodríguez / Renault Fluence (Axalta- Toyo tires- Autostok Team) – Título definido antes de la válida.

En la categoría más potente, la Fuerza Libre, la batalla por el campeonato se centró entre tres vehículos. El regreso de Santiago Lozano, campeón nacional 2024, en su Radical #97, se adueñó de las dos mangas y la victoria general de la válida de cierre.

La dupla de Ignacio y Juan Ignacio Ruíz (#3) consiguió un doble P2, resultado suficiente para superar a sus rivales y coronarse como nuevos campeones nacionales.

Thomas Steuer y David Méndez (#53) ocuparon el tercer cajón del podio en la válida, logrando el subcampeonato, mientras que Sebastián Blanco y Fabián Buenaventura (#3) terminaron en el cuarto lugar del campeonato.

Emocionante cierre del Campeonato Nacional de Automovilismo 2025: Definidos los campeones en la «Doble 100»

La categoría Súper Turismos hasta 2.000cc (ST2) tuvo un intenso duelo por el campeonato.

La pareja de antioqueños conformada por Felipe Hoyos y Alejandro Torres (#108) se quedó con la victoria general de la carrera (P1 y P3), un resultado que les entregó el título de la categoría.

Cristian Gómez y Daniel Giraldo (#52), sus rivales directos, se ubicaron segundos en la jornada (P4 y P1), y se quedaron con el segundo lugar del campeonato. Ricardo Castro (#101) fue tercero en la válida y en la general del campeonato.

En Turismos hasta 1.600cc (ST1), los hermanos Víctor y Saulo Barrera en el Chevrolet #61 (J&C Motorsport) dominaron la jornada, ganando las dos mangas para sellar de manera contundente el campeonato de la categoría.

El podio de la válida lo completaron Luis Camilo Gómez y Marco Vargas (#226) en segundo lugar, y Jaime y David Tabares (#128) en el tercero.

En la categoría Turismos hasta 2000cc (T2), la victoria de la válida fue para Andrés Pacheco y Niko Fondrini (#100). Sin embargo, el segundo lugar de la jornada obtenido por Julián Cañón y Hugo Fajardo (#125) les bastó para coronarse como campeones nacionales.

Finalmente, en los Turbo Turismos hasta 1.600cc (TT2), la victoria de la válida fue para Nelson Gutiérrez y Paula Russi con un doble P1. El campeonato ya estaba definido antes de la carrera a favor de Juan Felipe García y Andrés Rodríguez.

La temporada 2025 concluye con emociones y duelos en pista. El próximo gran desafío del automovilismo colombiano será la clásica 6 Horas de Bogotá, que se disputará el sábado 6 de diciembre de 2025.

