¡Campeonas continentales! Colombia (f) conquista la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina 2026

Resumen: El equipo dirigido por el vallecaucano Ángelo Marsiglia cerró una campaña invicta de 20 puntos, producto de seis victorias y dos empates. Además, el proceso contó con un fuerte respaldo de la ciudad de Cali

Minuto30.com .- La Selección Colombia Femenina de Mayores alcanzó la gloria este martes, 9 de junio de 2026, tras coronarse campeona de la CONMEBOL Liga de Naciones. En un partido de infarto disputado en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, las ‘cafeteras’ vencieron 3-4 a Paraguay, asegurando el título y su clasificación anticipada a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

El equipo dirigido por el vallecaucano Ángelo Marsiglia cerró una campaña invicta de 20 puntos, producto de seis victorias y dos empates. Además, el proceso contó con un fuerte respaldo de la ciudad de Cali, que sirvió como casa de la selección en sus últimos tres encuentros y aportó el talento de nueve jugadoras de la región (siete de ellas caleñas, como Linda Caicedo e Ilana Izquierdo).

Un partido de infarto: La remontada en Asunción

El encuentro frente a la selección paraguaya estuvo lleno de emociones y volteretas en el marcador. Así se vivieron los goles del decisivo 3-4:

Minuto 3 (1-0): Dulce Quintana adelantó a las locales muy temprano mediante el cobro de un tiro penal.

Minuto 7 (1-1): La lateral Ana María Guzmán igualó rápidamente las acciones con un potente remate de pierna zurda.

Minuto 9 (2-1): Claudia Martínez volvió a poner en ventaja a las anfitrionas.

Minuto 43 (2-2): Tras un remate desde afuera de Marcela Restrepo, el balón rebotó en la espalda de la paraguaya Griselda Garay y se coló en la base del palo izquierdo.

Minuto 45+1 (3-2): Lice Chamorro anotó el tercero para Paraguay justo antes del descanso (previamente se le había anulado un gol a la colombiana Gisela Robledo en el min. 40).

Minuto 59 (3-3): En el segundo tiempo, Linda Caicedo armó una brillante jugada individual por la izquierda, eludió a dos defensas y definió con un derechazo rasante.

Minuto 88 (3-4): Cerca del final, una gran jugada colectiva entre Linda Caicedo, Manuela Vanegas y Daniela Montoya terminó en un pase magistral para Ana María Guzmán, quien tocó el balón sobre el vertical izquierdo para sellar el triunfo y el campeonato.

Nóminas inicialistas

Paraguay, dirigida por Herminio Barrios Peña formó con Alicia Bobadilla; Limpia Fretes, Tania Riso, Fiorela Martínez, Daysy Bareiro; Cindy Ramos, Dulce Quintana, Griselda Garay; Lice Chamorro, Claudia Martínez y Rebeca Fernández.

Colombia, dirigida por Ángelo Marsiglia salió al gramado con Katherine Tapia; Ana María Guzmán, Jorelyn Carabalí, Daniela Arias, Manuela Vanegas; Ilana Izquierdo, Marcela Restrepo, Leicy Santos; Linda Caicedo, Gisela Robledo y Mayra Ramírez.

El camino a la gloria: Campaña invicta

El camino hacia el título estuvo marcado por el invicto de la Selección Colombia, que demostró una clara superioridad a lo largo de todo el torneo sudamericano al consolidar una defensa sólida y un ataque efectivoa.

El recorrido inició a finales de 2025 con una contundente victoria 4-1 frente a Perú en Medellín, seguida de un triunfo a domicilio 1-2 ante Ecuador en Quito y un empate 1-1 contra Bolivia en La Paz. Para el 2026, la ‘tricolor’ hizo de Cali su principal fortín, logrando victorias clave ante Venezuela (2-1) y Chile (2-0) en el mes de abril.

Tras sacar un estratégico empate sin goles (0-0) en su visita a Argentina en Lanús, el equipo regresó a la capital vallecaucana a principios de junio para vencer por la mínima diferencia (1-0) a Uruguay. La histórica campaña tuvo su broche de oro este 9 de junio en Asunción, donde las ‘cafeteras’ sellaron su consagración al superar a Paraguay en un vibrante 3-4.

Con este triunfo y el cupo asegurado a Brasil 2027, la Selección Colombia Femenina de Mayores logró clasificarse por cuarta vez en su historia a una Copa del Mundo de la FIFA. Sus participaciones anteriores fueron en las ediciones de 2011, 2015 y 2023.