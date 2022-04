VIDEO. En protesta, campeona olímpica nada ‘en sangre’ frente a la Embajada rusa

La campeona olímpica Ruta Meilutyte nada ‘en sangre’ frente a la Embajada rusa. En el video que compartió la propia deportista, se le ve nadar en un lago teñido con pintura roja.

Según expresó Meilutyte, la sangre hace referencia a los «crímenes de guerra que ha cometido Rusia en Ucrania».

«El ‘performance’ ‘Swimming Through’ es un llamado a la acción en apoyo del pueblo ucraniano que enfrenta el genocidio cometido por Rusia. Es importante no insensibilizarse ante las horribles imágenes de asesinatos masivos de ucranianos y su dolor. Los horrores, aparentemente interminables impuestos por Rusia en la tierra ucraniana, no deben convertirse en la norma», explicó la deportista en su cuenta de Twitter.

«El estanque sangriento se refiere a la responsabilidad de Rusia por cometer crímenes de guerra contra los ucranianos. La natación, realizada por la atleta olímpica lituana Rūta Meilutytė, simboliza la necesidad de un esfuerzo continuo para luchar», añadió.

La lituana Ruta Meilutyte fue campeona olímpica de los 100 metros braza en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.

En su cuenta de Twitter también recalcó que «El estanque frente a la embajada rusa en Lituania se tiñó con pintura ecológica que es respetuosa con el medio ambiente y se usa ampliamente en pruebas científicas biológicas».

It is important not to get numb to the horrific images of mass killings of Ukrainians and their pain. The seemingly never-ending horrors imposed by Russia on the Ukrainian land must not become the norm. pic.twitter.com/qdKPPCZpbo

— Rūta Meilutytė (@MeilutyteRuta) April 6, 2022