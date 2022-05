in

El jugador Juan Sebastián Morales, es un deportista antioqueño, que durante su carrera deportiva ha tenido la oportunidad de pertenecer a divisiones menores como Deportivo Rionegro (Hoy Leones F.C.); luego tuvo un corto paso por Águilas Doradas, se consagró campeón de la Liga Sub 17A con Rionegro, y en su palmarés además está un título del Caribe y uno Centroamericano.

No obstante, a inicios de este año, se trasladó hacia Malta para disputar la Liga de Futsal de ese país con el Siggiewi F.C., con el cual este fin de semana quedó campeón.

Morales, quien celebró con una bandera de Colombia en sus hombros, manifestó: «La temporada fue complicada, de subidas y bajadas, porque fue el primer año para muchos jugadores porque hemos practicado fútbol y que nos adaptamos al futsal”.

“En lo personal muy feliz porque he tenido un rendimiento muy bueno, porque he podido aportarle al equipo con goles y jugadas para poder resolver varios partidos y he tomado todo esto como aprendizaje», concluyó el jugador.

El colombiano ahora se prepara para enfrentar otra competencia en Europa, después estará de vacaciones en donde esperará poder definir su futuro deportivo.