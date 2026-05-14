¡Con la camiseta puesta por Paloma Presidenta! Mauricio Cárdenas estuvo volanteando esta tarde en Buenos Aires

Resumen: Acompañado del expresidente del Congreso de la República, Juan Diego Gómez Jiménez, Cárdenas como vocero oficial de la Gran Consulta por Colombia, manifestó la importancia de seguir trabajando en todos los territorios del país

Minuto30.com .- Con un recorrido la tarde noche de ayer, 14 de mayo de 2026, por la zona rosa de la Comuna 9 – Buenos Aires, el exministro de Hacienda y Exministro de Minas, Mauricio Cárdenas, compartió un mensaje de unidad con la ciudadanía y realizó labor de volanteo en favor de la campaña a la presidencia de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

Acompañado del expresidente del Congreso de la República, Juan Diego Gómez Jiménez, Cárdenas como vocero oficial de la Gran Consulta por Colombia, manifestó la importancia de seguir trabajando en todos los territorios del país, en favor de una candidatura que conoce el país, tiene experiencia y se ha dedicado a replicar un mensaje de unión de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.

Cardenas aprovechó el recorrido para recordar que justamente el Tranvía de Ayacucho, fue una obra que se financió por parte de la nación y el municipio de Medellín, durante el gobierno de Aníbal Gaviria como alcalde y el propio Cardenas como Ministro.

Al final del recorrido, Cardenas manifestó: “Da mucha alegría venir a Buenos Aires y disfrutar del tranvía, que es digno de cualquier ciudad europea, y ver también todo el desarrollo económico y social que ha traído a este sector de la ciudad. Tenemos en Paloma Valencia una candidata integra, intachable, con el recorrido necesario y el carácter para recuperar el rumbo de Colombia. Así que la invitación es clara y abierta, para que todos los medellinenses y los antiqueños, repliquen el mensaje con sus familias y sus amigos y salgan a votar masivamente por Paloma, nuestra próxima Presidenta de la República”.