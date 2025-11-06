Resumen: Los presuntos fleteros abrieron fuego contra el vehículo, pero el conductor de la camioneta, reaccionando de manera audaz, embistió a los motociclistas

¡La camioneta los embistió! Frustran intento de fleteo en la 80: uno de los presuntos ladrones habría muerto en el lugar

Minuto30.com .- Un violento intento de fleteo en la Avenida 80 de Medellín en inmediaciones de Belén la Gloria, terminó en una dramática escena de choque y balacera con consecuencias fatales; ocurrió sobre las 10 de la noche de este jueves 6 de noviembre en el suroccidente de Medellín.

El incidente se desató cuando, al parecer, dos sujetos a bordo de una motocicleta intentaron asaltar a los ocupantes de una camioneta de alta gama.

Los presuntos fleteros abrieron fuego contra el vehículo, pero el conductor de la camioneta, reaccionando de manera audaz, embistió a los motociclistas, arrastrándolos contra un poste y un semáforo.

Desenlace Fatal y Heridos

El impacto fue de tal magnitud que la camioneta Toyota se volcó sobre la vía, quedando en sentido contrario al que circulaba. Inmediatamente, el conductor, quien presuntamente resultó con heridas leves provocadas por el volcamiento, se salió del vehículo y les disparó a los presuntos fleteros.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Uno de los ocupantes de la motocicleta al parecer murió en el lugar a causa del impacto y los disparos, y su cuerpo fue cubierto sobre la calle. El otro fletero resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial, narran testigos del grave incidente.

Avenida 80: Escena de Caos

Los hechos, ocurridos en la vía de la 80 en sentido Norte-Sur, a pocos metros de la Clínica Vida, generaron caos y alarma entre la comunidad.

Las autoridades llegaron al lugar para realizar la inspección téncica a cadaver del presunto fletero; además se le prestó atención médica a los heridos, mientras la camioneta volcada y la motocicleta siniestrada obstruían el tráfico.

Aquí más Noticias de Medellín