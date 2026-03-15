Sector de la Avenida Regional en el que un ciclista fue arrollado por una camioneta de alta gama la mañana de este domingo 15 de marzo. Foto: Cortesía

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Resumen: Hacia las 7:20 a. m., en la Carrera 61 con Calle 48, Avenida Regional a la altura del sector de Barrio Triste, una camioneta de alta gama tipo Hummer arrolló a un ciclista que transitaba por esta importante arteria vial y habría huido del lugar

Camioneta Hummer, conducida al parecer por manager de reguetonero, arrolló a ciclista; conductor estaría borracho

Minuto30.com .- La mañana de este domingo se vio empañada por un violento accidente de tránsito en el centro de Medellín. Hacia las 7:20 a. m., en la Carrera 61 con Calle 48, Avenida Regional a la altura del sector de Barrio Triste, una camioneta de alta gama tipo Hummer arrolló a un ciclista que transitaba por esta importante arteria vial y habría huido del lugar.

Estado del ciclista

Tras el fuerte impacto, el deportista fue auxiliado de inmediato por personal de emergencias. El hombre presenta múltiples laceraciones en el rostro, heridas abiertas en miembros superiores e inferiores así como trauma severo y laceraciones en la cadera.

El ciclista fue trasladado a un centro asistencial cercano donde recibe atención especializada.

¿Manager de reguetonero involucrado?

Lo que más ha generado tensión en el lugar de los hechos es la identidad del conductor de la Hummer. Versiones extraoficiales señalan que se trataría del manager de un reconocido artista de reguetón paisa.

Tras realizarse el procedimiento de rigor por parte de los agentes de tránsito, se confirmó una noticia que agrava la situación jurídica del implicado; el conductor arrojó resultado POSITIVO para embriaguez en Grado 1.

Según confirmaron testigos, el conductor de la camioneta Hummer, tras colisionar violentamente contra un ciclista, habría huído del lugar de los hechos en lugar de detenerse a auxiliar al herido.

Persecución y captura

Gracias a la rápida reacción de los testigos y al seguimiento de las autoridades, lograron interceptar y capturar al sujeto cuadras más adelante de donde ocurrió el siniestro.

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Al momento de la detención, el individuo, quien presuntamente es el manager de un famoso artista de reguetón, fue sometido a la prueba de alcoholemia, la cual arrojó un resultado Positivo en Grado 1 de embriaguez.

Complicaciones judiciales

Al haber huido del sitio, el conductor ahora se enfrenta a cargos mucho más severos que la simple infracción de tránsito:

Omisión de Socorro: Un delito contemplado en el Código Penal que se agrava al dejar a la víctima con múltiples laceraciones en rostro y cuerpo.

Lesiones Personales Culposas: Agravadas por el estado de embriaguez y la fuga.

Inmovilización y Multas: El vehículo ya se encuentra en los patios y la licencia de conducción será suspendida conforme a la Ley 1696.

Debido a esto, el vehículo fue inmovilizado y el conductor deberá enfrentar no solo las multas administrativas, sino una posible investigación judicial por lesiones personales bajo el agravante de estado de alicoramiento.