Resumen: Un movimiento telúrico sacudió a varias regiones del país sobre la media noche de este viernes. Aunque el epicentro oficial fue en Istmina, los reportes ciudadanos inundaron las redes sociales desde pisos altos en Bogotá hasta viviendas en Sabaneta.

¡Como si pasara un camión! Temblor de las 11:30 de la noche sacudió al Valle, Antioquia y el Eje Cafetero dejando curiosas reacciones

Minuto30.com — Cuando muchos colombianos ya se preparaban para dormir, la tierra se encargó de espantarles el sueño. A las 11:30 de la noche de este viernes 28 de agosto, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó la ocurrencia de un sismo que, pese a su magnitud moderada, tuvo un gran alcance de percepción en el occidente y centro del país.

Según el boletín actualizado de las autoridades sismológicas, el evento tuvo las siguientes características:

Magnitud: 3.6

Profundidad: 44 km

Epicentro: Istmina, departamento del Chocó

Hora local: 23:30

Varios usuarios reportaron que las notificaciones preliminares de la alerta de Google indicaban una magnitud de 4.3 con epicentro en El Dovio, Valle del Cauca, lo que generó confusión inicial antes del boletín oficial.

«Como si pasara un camión»: Los reportes ciudadanos

Lo que más llamó la atención del evento sísmico fue la rápida y masiva reacción de la ciudadanía a través de las redes sociales. Las notificaciones de los celulares jugaron un papel crucial, dejando decenas de anécdotas y reportes en distintas regiones:

Valle del Cauca (El mayor susto) En Cali y Yumbo los ciudadanos describieron el sismo «como si pasara un camión pesado», provocando la vibración de ventanas y camas. Los reportes también llegaron desde Calima Darién (donde vibraron los techos) y Roldanillo. El humor no faltó:

«De no ser por esta notificación hubiera quedado como paranoico en la sala y sin chanclas», relató un usuario, mientras otro confesó: «Se me quitó el dolor de cabeza del susto de sentir ese simbronazo, por Dios».

Antioquia A pesar de la distancia con el Chocó, el sismo se sintió en el Valle de Aburrá. En Medellín, algunos ciudadanos lo percibieron en medio de fuertes ventarrones que azotaban la ciudad a esa hora, mientras que en Sabaneta se reportó que las puertas de las habitaciones se golpearon por el movimiento.

Eje Cafetero Desde el departamento del Quindío, específicamente en Armenia y La Tebaida, los habitantes confirmaron haber sentido el temblor. «Se sintió cómo si me hubieran empujado el sillón», describió un ciudadano.

Bogotá y Cundinamarca La profundidad y las ondas sísmicas alcanzaron a sentirse en el centro del país. Habitantes de Mosquera reportaron un movimiento leve en primeros pisos, mientras que en Bogotá, los residentes de edificios altos (hasta en un piso 26) sintieron la oscilación con mayor intensidad.