Camión que transportaba motos fue incinerado en la vía Remedios y Zaragoza

Minuto30.com .- La tranquilidad de los viajeros y transportadores en el Nordeste antioqueño se vio truncada en la mañana de este domingo 1 de marzo. Un grave incidente de orden público se registró en la vía que comunica a los municipios de Remedios y Zaragoza, donde un vehículo de carga pesada fue interceptado y posteriormente incendiado por desconocidos.

De acuerdo con los reportes preliminares, el camión transportaba un importante cargamento de motocicletas nuevas. Sujetos armados, señalados inicialmente como presuntos terroristas, habrían obligado al conductor a detener la marcha en un punto estratégico del corredor vial.

Tras forzar el descenso de los ocupantes, los atacantes procedieron a prender fuego al vehículo, el cual quedó envuelto en llamas en cuestión de minutos. El cargamento de motocicletas, según se observa en imágenes ciudadanas, sufrió pérdida total debido a la magnitud del incendio.

Incertidumbre y alerta en la región

Hasta el momento, ninguna estructura criminal que opera en la zona, como el Clan del Golfo o el ELN, se ha atribuido el ataque. La identidad de los responsables sigue siendo un misterio, lo que ha generado un clima de alarma y zozobra entre los comerciantes y conductores que circulan habitualmente por esta ruta que conecta a Medellín con el Bajo Cauca y el Nordeste.

La vía presentó restricciones temporales mientras los organismos de socorro intentaban sofocar las llamas y las autoridades aseguraban el perímetro para evitar nuevos ataques contra la población civil.

