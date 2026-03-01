Menú Últimas noticias
    Camión que transportaba motos fue incinerado en la vía Remedios y Zaragoza

    Hasta el momento, ninguna estructura criminal que opera en la zona, como el Clan del Golfo o el ELN, se ha atribuido el ataque

    Publicado por: SoloDuque

    camión que transportaba motos fue incinerado en la vía al nordeste
    Foto: Redes Sociales
    Resumen: La identidad de los responsables sigue siendo un misterio, lo que ha generado un clima de alarma y zozobra entre los comerciantes y conductores que circulan habitualmente por esta ruta que conecta a Medellín con el Bajo Cauca y el Nordeste.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La tranquilidad de los viajeros y transportadores en el Nordeste antioqueño se vio truncada en la mañana de este domingo 1 de marzo. Un grave incidente de orden público se registró en la vía que comunica a los municipios de Remedios y Zaragoza, donde un vehículo de carga pesada fue interceptado y posteriormente incendiado por desconocidos.

    De acuerdo con los reportes preliminares, el camión transportaba un importante cargamento de motocicletas nuevas. Sujetos armados, señalados inicialmente como presuntos terroristas, habrían obligado al conductor a detener la marcha en un punto estratégico del corredor vial.

    Tras forzar el descenso de los ocupantes, los atacantes procedieron a prender fuego al vehículo, el cual quedó envuelto en llamas en cuestión de minutos. El cargamento de motocicletas, según se observa en imágenes ciudadanas, sufrió pérdida total debido a la magnitud del incendio.

    Incertidumbre y alerta en la región

    Hasta el momento, ninguna estructura criminal que opera en la zona, como el Clan del Golfo o el ELN, se ha atribuido el ataque. La identidad de los responsables sigue siendo un misterio, lo que ha generado un clima de alarma y zozobra entre los comerciantes y conductores que circulan habitualmente por esta ruta que conecta a Medellín con el Bajo Cauca y el Nordeste.

    La vía presentó restricciones temporales mientras los organismos de socorro intentaban sofocar las llamas y las autoridades aseguraban el perímetro para evitar nuevos ataques contra la población civil.

    habitantes del nordeste que se garantice la libre movilidad en este inicio de mes.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


