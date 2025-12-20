Resumen: La movilidad hacia San Pedro de los Milagros, Belmira y Entrerríos se vio afectada por un periodo cercano a las dos horas. Durante este tiempo, la desesperación se apoderó de muchos viajeros

Camión lechero se volcó y bloqueó la vía Medellín – San Pedro de los Milagros: más de 2 horas de trancón

Minuto30.com .- La tarde de este sábado 20 de diciembre, en pleno inicio del fin de semana previo a la Navidad, los viajeros y transportadores que se desplazaban por el norte de Antioquia vivieron momentos de angustia y gran congestión vehicular. Un grave accidente de tránsito, protagonizado por un camión transportador de leche, paralizó por completo la movilidad en la vía que comunica a Medellín con el municipio de San Pedro de los Milagros.

El siniestro, que se registró en una de las curvas pronunciadas de esta importante arteria vial, conocida como la “Ruta Lechera”, dejó el vehículo de carga lateralizado sobre el asfalto, ocupando ambos carriles y derramando parte de su carga líquida, lo que convirtió la calzada en una zona de alto riesgo por deslizamiento.

Crónica de un sábado de caos vial

El reporte inicial llegó cerca de las primeras horas de la tarde, cuando conductores que transitaban por la zona alertaron a las autoridades sobre el volcamiento. El pesado vehículo, que transportaba el producto insignia de la región, perdió el control por causas que aún son materia de investigación, aunque no se descartan factores como fallas mecánicas o las condiciones húmedas del pavimento tras las recientes lluvias.

Inmediatamente, el flujo de vehículos se detuvo por completo. Lo que comenzó como una pequeña fila de carros particulares, rápidamente se transformó en un gigantesco trancón que se extendió por varios kilómetros. Buses de transporte intermunicipal, camiones de carga, vehículos familiares cargados con regalos de Navidad y cientos de motociclistas quedaron atrapados bajo el sol de la tarde antioqueña.

Dos horas de parálisis en la vía al norte Antioqueño

La movilidad hacia San Pedro de los Milagros, Belmira y Entrerríos se vio afectada por un periodo cercano a las dos horas. Durante este tiempo, la desesperación se apoderó de muchos viajeros que tenían citas, compromisos o simplemente buscaban llegar a sus hogares para el descanso del fin de semana.

“Llevamos más de una hora aquí parados. El camión quedó atravesado y no hay por dónde pasar. Es una lástima por el conductor y por la leche que se perdió, pero el trancón nos tiene a todos perjudicados”, relató a Minuto30 uno de los afectados que esperaba en la fila de vehículos.

El personal de emergencias y operarios de la vía trabajaron contra reloj para asegurar el área y coordinar la llegada de una grúa de gran capacidad que permitiera remover el camión. La prioridad era habilitar al menos un carril para dar paso alternado y descongestionar los cientos de automotores represados.

El impacto en la “Ruta Lechera”

Este accidente no solo afectó a los pasajeros, sino que representa un impacto logístico para la economía local. La vía Medellín – San Pedro es el cordón umbilical por donde fluye gran parte de la producción láctea que consume el Valle de Aburrá. El volcamiento de un carro-tanque no solo implica la pérdida del producto, sino el retraso en las cadenas de recolección de las fincas vecinas, que dependen de la puntualidad de estos vehículos.

Cerca de las 4:30 p.m., las autoridades viales confirmaron que la vía fue habilitada nuevamente tras el retiro del vehículo y la limpieza de los residuos en la vía. Sin embargo, la normalización total del flujo vehicular tomó tiempo adicional debido al alto volumen de carros acumulados.

Recomendaciones para los viajeros

Se hace un llamado a la prudencia. En esta temporada de fin de año, el flujo de vehículos hacia los municipios del Norte de Antioquia aumenta considerablemente. Las autoridades de tránsito recomiendan:

Revisión técnica: Antes de subir por las pendientes de la vía al Norte, verifique el estado de los frenos y las llantas.

Paciencia y distancia: Mantener una distancia de seguridad prudente entre vehículos, especialmente detrás de camiones de carga pesada.

Consultar el estado de las vías: Antes de salir, verifique las redes sociales de las autoridades viales para conocer reportes en tiempo real.

Afortunadamente, según los informes preliminares, el conductor del camión de leche fue valorado en el sitio y no presentaba heridas de gravedad que pusieran en riesgo su vida, aunque el susto y los daños materiales fueron considerables.

La vía hacia San Pedro ya se encuentra despejada, pero se pide a los conductores transitar con precaución ante posibles residuos de aceite o líquidos en el asfalto que podrían causar nuevos incidentes.

