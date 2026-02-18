Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Camión de pollos se volcó y genera cierre total en la vía a El Santuario

    Debido a la magnitud del accidente se recomienda tener paciencia

    Publicado por: SoloDuque

    camion volcado pollos
    Imagen tomada de Redes Sociales para ilustrar la nota
    Camión de pollos se volcó y genera cierre total en la vía a El Santuario

    Resumen: Debido a la magnitud del accidente y el tiempo que tomará retirar el vehículo y limpiar el asfalto (por posibles derrames de combustible o fluidos), se recomienda tener paciencia

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un fuerte accidente de tránsito tiene paralizada la movilidad en la autopista Medellín – El Santuario la mañana de este miércoles 18 de febrero. Un camión que transportaba una carga de pollos sufrió un volcamiento lateral, quedando atravesado sobre toda la calzada y obligando al cierre total de la vía.

    El siniestro se registró hacia las 6:30 a. m. en el kilómetro 50+480, justo en el sector de la entrada hacia el municipio de El Carmen de Viboral, en jurisdicción de El Santuario.

    Estado de la emergencia

    Ubicación exacta: Km 50+480, entrada a El Carmen.

    Situación actual: Cierre total de la calzada. No hay paso para vehículos livianos ni de carga.

    Atención: Personal de la concesión vial y unidades de emergencia ya se encuentran en el sitio realizando las labores de inspección y coordinando el trasbordo de la carga de aves.

    Rutas alternas y recomendaciones

    Debido a la magnitud del accidente y el tiempo que tomará retirar el vehículo y limpiar el asfalto (por posibles derrames de combustible o fluidos), se recomienda a los viajeros:

    Ruta hacia El Carmen: Utilizar la vía por Rionegro – El Carmen para evitar el punto del bloqueo.

    Viajeros a Bogotá: Esperar el reporte de apertura parcial por parte de las autoridades de tránsito.

    Paciencia: Se registran largas filas de vehículos que quedaron atrapados tras el volcamiento.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.