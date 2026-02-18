Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Camión de pollos se volcó y genera cierre total en la vía a El Santuario

Minuto30.com .- Un fuerte accidente de tránsito tiene paralizada la movilidad en la autopista Medellín – El Santuario la mañana de este miércoles 18 de febrero. Un camión que transportaba una carga de pollos sufrió un volcamiento lateral, quedando atravesado sobre toda la calzada y obligando al cierre total de la vía.

El siniestro se registró hacia las 6:30 a. m. en el kilómetro 50+480, justo en el sector de la entrada hacia el municipio de El Carmen de Viboral, en jurisdicción de El Santuario.

Estado de la emergencia

Ubicación exacta: Km 50+480, entrada a El Carmen.

Situación actual: Cierre total de la calzada. No hay paso para vehículos livianos ni de carga.

Atención: Personal de la concesión vial y unidades de emergencia ya se encuentran en el sitio realizando las labores de inspección y coordinando el trasbordo de la carga de aves.

Rutas alternas y recomendaciones

Debido a la magnitud del accidente y el tiempo que tomará retirar el vehículo y limpiar el asfalto (por posibles derrames de combustible o fluidos), se recomienda a los viajeros:

Ruta hacia El Carmen: Utilizar la vía por Rionegro – El Carmen para evitar el punto del bloqueo.

Viajeros a Bogotá: Esperar el reporte de apertura parcial por parte de las autoridades de tránsito.

Paciencia: Se registran largas filas de vehículos que quedaron atrapados tras el volcamiento.