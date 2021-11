Un camión aplastó la mitad de un carro, una mujer sobrevivió al accidente. Una mujer protagonizó un impresionante accidente en el cual pudo haber muerto.

Un oficial de información pública del Distrito 7 del estado de Washington, Estados Unidos, compartió en redes sociales la foto del brutal accidente.

Una mujer en Washington sobrevivió milagrosamente después de que un camión se estrellara contra la parte trasera de su automóvil y casi lo aplastara por completo, recogen medios locales.

El vehículo fue aplastado a la mitad por un camión y a pesar de que las ruedas compactaron el carro, la conductora sobrevivió. Aunque estaba atrapada dentro del vehículo marca Nissan modelo Altima, logró salir con vida.

“El auto fue golpeado por detrás, lo dobló por la mitad y el vehículo se detuvo en la parte superior del auto”, dijo el policía de la Patrulla Estatal de Washington, Rocky Oliphant, en Twitter.

El conductor de 46 años solo sufrió heridas leves, según los policías.

There’s really not a word to describe this collision. Miraculously believed to be minor injuries. The car was struck from behind, folded the car in half, and semi came to rest on top of the car. In my 14 year career, I have never seen anything like it. https://t.co/iUsSNIhHYV pic.twitter.com/EPGI70s3Um

— Trooper Rocky Oliphant (@wspd7pio) November 16, 2021