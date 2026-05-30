Resumen: El Medellín ya empieza a palpitar lo que será este vibrante choque contra los brasileños, una prueba de fuego

¡Se define el camino del ´Poderoso´ en la Sudamericana! DIM enfrentará a Vasco da Gama en los Playoffs

Minuto30.com .- El Deportivo Independiente Medellín (DIM) ya conoce su destino en el ámbito internacional. A través de sus canales oficiales, el ‘Poderoso de la Montaña’ confirmó cómo será su duro y emocionante camino en la CONMEBOL Sudamericana.

El reto sudamericano paso a paso

La estructuración de las llaves del torneo dejó un panorama altamente desafiante para el equipo rojo de Antioquia, que deberá superar a históricos del continente si quiere soñar con el título:

La eliminatoria directa (Playoffs): El primer gran obstáculo para el DIM será un peso pesado de Brasil. El equipo disputará esta fase eliminatoria frente al histórico Vasco da Gama.

El premio mayor (Octavos de final): De lograr la hazaña y superar a la escuadra brasileña, el ‘Poderoso’ ya tiene asegurado a su próximo rival. El ganador de la llave avanzará directamente a los octavos de final para medirse ante otro gigante de Sudamérica: el Club Olimpia de Paraguay.

El Medellín ya empieza a palpitar lo que será este vibrante choque contra los brasileños, una prueba de fuego en la que el club buscará mantener vivo el sueño continental y asegurar su anhelado tiquete a la siguiente ronda.

Es importante recordar que Medellín no podrá contar con público en estos partidos debido a la sanción por desmanes de los hinchas en el partido ante Palmeiras.