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Camino al Amor

Por: Vionette Pietri, J.D.

Camino al Amor
Camino al Amor

Resumen: Vionette Pietri reflexiona sobre el amor propio y el amor de Dios, e invita a recibir con los brazos abiertos los milagros y bendiciones diarias.

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A veces vamos por la vida buscando amor donde no lo hay, validación donde no te valoran, refugio donde está el peligro.

El otro día mi sobrino Franco quien está estudiando la carrera de medicina en República Dominicana, me avisó que iba para un crucero y haría una parada en Florida. Generalmente nos encontramos en el área de Orlando, Florida. En esta ocasión, iba a estar casi a dos horas de distancia. Por supuesto que le dije que me encontraría con él para verlo. Ver a un sobrino es como ver a un sol, lo ilumina todo. Esa hora que pude verlo, escucharlo, abrazarlo y besarlo… fue reconfortante para el alma.

Mientras iba camino al amor más puro, recordé tantos momentos vividos junto a él y mis demás sobrinos. Recordé que muchas de mis carencias en el amor las llenaba con el amor de ellos. Que mientras me sentía sola aun estando acompañada ellos lo llenaban todo.

Mientras vamos camino al amor nos olvidamos en ocasiones del amor más importante: el amor propio. Del amor sagrado, el de Dios. El que nos protege guía y nos da el favor y la gracia a través de un amor poderoso y eterno.

A veces vamos por la vida buscando amor donde no lo hay, validación donde no te valoran, refugio donde está el peligro.

Por muchos años, sin darme cuenta viví así, sin darme cuenta de que el amor no se pide, se recibe. Sin entender lo importante de sentirme merecedora de ser amada, de vivir en paz.

Cuando entendemos que el amor no se busca, se encuentra en tantas personas y acontecimientos en tu entorno, en tu fe, es que realmente disfrutamos lo que tenemos.

Te invito a que recibas con los brazos abiertos tus milagros diarios. Que no dudes cuando lleguen las bendiciones a tu vida. Las oportunidades a veces se presentan una vez en la vida.

Próximamente voy a terminar de escribir y publicar mi sexto libro. Para poder culminar debo viajar a Medellín, Colombia, mi musa ideal, donde cierro ciclos y comenzar nuevas etapas. Mis últimos dos libros los termino en dos semanas luego que viajo a ese hermoso país. De mi madre aprendí que no debemos vivir la vida diciendo: Qué hubiese sido si… Por eso, te exhorto a que sigas camino al amor. No te rindas.

La autora es abogada, agente de bienes raíces internacional, empresaria y conferencista. Síguela en las redes bajo Vionette Pietri.

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Redacción Minuto30

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