¡Camine despacio! Inundaciones en la Autopista Sur a la altura de la Estación Ayurá

Minuto30.com .- Se reportan graves afectaciones en la movilidad debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en el Valle de Aburrá.
Este jueves 16 de octubre, se presentan inundaciones en la Autopista Sur en el sentido Norte-Sur, específicamente a la altura de la Estación Ayurá del Metro.
Las inundaciones están generando congestión y riesgo vial. Se recomienda a los conductores extremar precauciones, reducir la velocidad y buscar vías alternas si es posible, hasta que baje el nivel del agua.
