¡Camine despacio! Inundaciones en la Autopista Sur a la altura de la Estación Ayurá

Resumen: Las inundaciones están generando congestión y riesgo vial. Se recomienda a los conductores extremar precauciones

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- Se reportan graves afectaciones en la movilidad debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en el Valle de Aburrá.

Este jueves 16 de octubre, se presentan inundaciones en la Autopista Sur en el sentido Norte-Sur, específicamente a la altura de la Estación Ayurá del Metro.

Las inundaciones están generando congestión y riesgo vial. Se recomienda a los conductores extremar precauciones, reducir la velocidad y buscar vías alternas si es posible, hasta que baje el nivel del agua.

