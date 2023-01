Camilo y Evaluna se estarían separando por la forma de crianza de su hija

Se encienden los rumores por la crisis matrimonial de “Camilo” y “Evaluna”, al parecer por la forma en la que quieren criar a su hija Índigo.

En las redes sociales se rumora sobre la crisis de la pareja por la decisión de criar a Índigo con género no binario, lo que sería un punto de desacuerdo no solo entre la pareja, sino también con sus correspondientes familias por sus creencias religiosas.

Sin embargo, Evaluna salió a despejar los rumores sobre su supuesta crisis con una publicación en su perfil oficial de Instagram, con una carrete de fotos y videos en las que muestra los mejores momentos del 2022.

«Qué clase de cristiano cría a un hijo no binario. Tienen a Dios en la boca más no en el corazón»,»decepcionaste cuando dijiste que indigo escojeria su sexo no me parece y eso que eres católica que decepción» fueron algunos comentarios de la publicación.

