Camilo confesó como le pidió la mano de Evaluna a Ricardo Montaner

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner tuvieron un sólido noviazgo que duró 5 años, y el 8 de febrero del 2020 se casaron en una romántica y exclusiva ceremonia en Miami.

Actualmente, los famosos están viviendo una nueva etapa con la llegada de Índigo a sus vidas. A eso se le une sus compromisos profesionales, pues están en plena gira por Europa en el tour «De adentro pa’ afuera».

También le puede interesar…

A «Kent» lo buscan por los «apartamentos viejos» https://t.co/IsPPN9j9CS — Minuto30.com (@minuto30com) July 30, 2022

Recientemente el intérprete de «Vida de Rico» fue entrevistado y dio detalles de cómo le pidió la mano de su esposa a su suegro, el famoso cantante venezolano Ricardo Montaner.

Camilo contó que estaba muy nervioso cuando le fue a pedir la mano al papá de su novia en ese entonces.

Así Camilo pidió la mano de Evaluna Montaner.

«El día que yo le pedí la mano de Evaluna a Ricardo, fue muy chistoso y muy curioso. Estábamos en la finca que ellos tenían antes en las afueras de Miami, y yo dije: ‘Bueno, voy por esta’. Evaluna estaba yendo por allá a hacer una terapia y yo me quedé con Ricardo», partió contando.

En ese momento, el artista reconoció que se puso nervioso debido a que su suegro lo miraba fijamente. «Nos sentamos, y él me miraba, y yo estaba verde, y le dije: ‘Montaner, tengo que hablar contigo’. Esta frase es horrible, esta frase da miedo», agregó.

«Él me dijo: ‘Mira, chico, te voy a decir una cosa, cuando yo fui a pedir la mano de Marlene a su papá y a su hermano…’, empezó a hablarme y yo pensé: ‘¿Este tipo cómo sabe que le voy a pedir esto?’. Yo no dije ni una sola palabra, él lo dijo todo y al final me expresó que yo no tenía que demostrarle nada», dijo el papá de Índigo.

Para leer más noticias, clic aquí.