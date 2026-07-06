Camilo cerrará su gira mundial en Bogotá: irá al Movistar Arena con el «Camilo Worldwide Tour 2026»

Resumen: El cantautor colombiano Camilo regresará a Bogotá el próximo 11 de diciembre de 2026 para presentarse en el Movistar Arena, escenario elegido para el gran cierre de su gira internacional "Camilo Worldwide Tour 2026", la cual abarca más de 40 ciudades en 15 países. El seis veces ganador del Latin GRAMMY® ofrecerá un espectáculo bajo un concepto íntimo y conectado con lo cotidiano, donde interpretará sus éxitos globales y presentará adelantos de su próximo álbum de estudio. Las entradas para este esperado concierto, producido por Breakfast Live, estuvieron disponibles en preventa y venta general a comienzos de junio a través de TuBoleta, asegurando desde ya una noche emotiva y con un lleno total para despedir el año musical en la capital.

El cantautor colombiano Camilo, una de las figuras más influyentes del pop latino actual, ha confirmado oficialmente su regreso a los escenarios de Bogotá. El esperado concierto se llevará a cabo el próximo 11 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena, sirviendo como el gran broche de oro para el cierre de su ambiciosa gira internacional.

El Camilo Worldwide Tour 2026 se consolida como el recorrido más ambicioso en la carrera del artista hasta la fecha, abarcando más de 40 ciudades en 15 países de Europa, Estados Unidos, México, el Caribe y Sudamérica. Sin embargo, la cita en Colombia tendrá un tinte sumamente emotivo al ser la parada final de este viaje musical.

Una propuesta más íntima y real

A diferencia de sus espectáculos anteriores, esta nueva etapa del artista llega con un concepto que invita a la pausa, a mirar distinto y a encontrar la felicidad en la imperfección de lo cotidiano. El show está diseñado para ser una experiencia más cercana e íntima con «La Tribu» (su comunidad de seguidores).

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«Esta nueva etapa de Camilo llega acompañada de la importancia de detenerse, mirar distinto y reconocer la felicidad en lo cotidiano, en lo imperfecto y en lo real. Bajo esa idea, el artista propone una experiencia más cercana e íntima, pensada para conectar desde el presente».

El seis veces ganador del Latin GRAMMY® no solo interpretará los grandes éxitos que lo han llevado a acumular más de 25.000 millones de reproducciones globales, sino que también presentará adelantos exclusivos de su próximo álbum de estudio, previsto para lanzarse este mismo año.

Ficha oficial del evento

El concierto, producido por Breakfast Live, promete una noche cargada de emociones y conexión genuina. Los detalles clave del evento son los siguientes:

📅 Fecha: 11 de diciembre de 2026

🏟️ Lugar: Movistar Arena de Bogotá

🎫 Canal oficial de boletería: www.tuboleta.com

Las etapas de venta de boletería (que incluyeron la preventa Movistar el 2 de junio, la preventa para fans preinscritos el 4 de junio y la venta general el 5 de junio) abrieron el camino para que miles de bogotanos aseguren desde ya su lugar en lo que promete ser una de las noches más intensas y memorables del año musical en la capital.

Camilo cerrará su gira mundial en Bogotá: irá al Movistar Arena con el «Camilo Worldwide Tour 2026»