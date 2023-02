Camilo publica junto al canadiense JP Saxe el tema «Moderación»

in

Miami, 2 feb (EFE).- El cantante colombiano Camilo se une al canadiense JP Saxe, nominado al Grammy multi-platino, para el lanzamiento del nuevo tema y video «Moderación», publicado a través de Arista Records, según un comunicado divulgado este jueves.

El video fue dirigido por los artistas venezolanos y colaboradores frecuentes de JP Saxe, Evaluna Montaner y Ricky Montaner, este último miembro del dúo Mau y Ricky.

«Camilo es uno de mis artistas favoritos en la tierra y mi hermano. Hacer esta canción juntos es un sueño y estoy agradecido de poder cantar una canción que amo con un ser humano que amo. Ha sido una colaboración familiar con Evaluna Montaner y Ricky Montaner, esposa y cuñado de Camilo, (respectivamente) dirigiendo el video», destacó el artista canadiense.

«Estaré muy feliz de poder interpretar esta canción con Camilo por el resto de mi vida», dijo el cantante, que saltó a la fama con el tema «If The World Was Ending» (2019).

Camilo señaló por su parte que JP Saxe, durante mucho tiempo, ha sido uno de sus «cantautores favoritos».

«Estoy tan agradecido de haber tenido la oportunidad de sentarnos y escribir esta canción juntos, es algo de lo que estoy muy orgulloso y no puedo esperar para compartir este tema. Una cosa que JP y yo tenemos en común es que no nos gusta la gente que ama con moderación», subrayó el colombiano.

Desde el pasado septiembre y antes de «Moderación», JP Saxe había lanzado dos sencillos, «When You Think Of Me» y «The Good Parts», ambos escritos por él con el productor Malay (Frank Ocean, Lorde), ganador del premio GRAMMY.

El mes pasado interpretó «The Good Parts» en el programa «Today Show de NBC».

JP Saxe, tras el éxito de su álbum revelación de 2021, «Dangerous Levels of Introspection», realizó varios conciertos el pasado verano junto a Alicia Keys y Lewis Capaldi.

JP Saxe anunció recientemente que compartirá escenario con el artista estadounidense John Mayer en fechas seleccionadas de su esperada gira «Solo» en marzo, incluido un espectáculo en su ciudad natal en Toronto (Canadá).

El cantante canadiense actuará durante el próximo mes en Nueva Jersey (11 de marzo), Boston (13 de marzo), Nueva York (15 de marzo), Pensilvania (18 de marzo), Toronto (20 de marzo) y Detroit (22 de marzo).

Más noticias de Entretenimiento