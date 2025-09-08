Las boxeadoras colombianas Camila Camilo y Valeria Arboleda continúan avanzando con éxito en el Campeonato Mundial de Boxeo que se celebra en el M&S Bank Arena de Liverpool, Inglaterra, del 4 al 14 de septiembre.

En la jornada del sábado, Camila Camilo (60 kg) tuvo un desafiante debut contra Josefien Betist de Sierra Leona.

Tras un complicado inicio en el que solo obtuvo un voto de los jueces en el primer asalto, logró recuperarse con tres votos en el segundo y los cinco a favor en el tercero, ganando el combate por decisión dividida (3-2).

Camilo se enfrentará a la croata Sara Beram este martes 9 de septiembre en la ronda de 16.

Por su parte, el domingo fue un día de victorias para las colombianas. Valeria Arboleda (57 kg) superó en la segunda ronda a la mongola Enkhjargal Munguntsetseg.

Camila y Valeria ponen a Colombia en la cima del boxeo mundial

Arboleda dominó el combate desde el inicio, consiguiendo los cinco votos de los jueces en el primer round y cuatro en los dos siguientes.

Con un marcador final de 4-1, la colombiana aseguró su lugar en los cuartos de final, donde peleará contra la neerlandesa Gabriella Maria Weerheim el próximo miércoles.

No obstante, la jornada no fue del todo favorable. Paola Orozco (70 kg), en su debut, no logró superar a la irlandesa Lisa Edel O’Rourke.

La europea dominó los tres asaltos, llevándose la victoria por decisión unánime (0-5).

La participación colombiana continúa este lunes con el combate de Angie Valdés (65 kg), quien se medirá a la turca Busenaz Surmeneli en la segunda ronda.

