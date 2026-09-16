Camila Patiño desapareció en Medellín

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Resumen: Camila Patiño Pérez, de 25 años, sexo femenino y nacionalidad colombiana, se encuentra reportada como desaparecida. Al momento de su desaparición vestía bermuda azul, blusa negra y tenis negros con brillantes; además, la bermuda presenta flecos en las mangas.

Camila Patiño Pérez, de 25 años, sexo femenino y nacionalidad colombiana, se encuentra reportada como desaparecida. Al momento de su desaparición vestía bermuda azul, blusa negra y tenis negros con brillantes; además, la bermuda presenta flecos en las mangas.

Como señales particulares, presenta varios tatuajes: en el hombro derecho tiene la inscripción “Maria Angel”; en el antebrazo derecho, “Dios es mi guía, mi madre mi compañía”; y en el lado derecho del cuello, la palabra “resiliencia”. Estas características pueden contribuir a su identificación.

La desaparición ocurrió el 8 de septiembre de 2026, en el barrio Caicedo, sector Quintas de la Playa. La información corresponde a los datos suministrados en el reporte, y se solicita tener en cuenta tanto las prendas de vestir como las señales particulares para facilitar su identificación.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes