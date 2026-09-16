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    Camila Patiño desapareció en Medellín

    La desaparición ocurrió el 8 de septiembre en el barrio Caicedo, sector Quintas de la Playa

    Publicado por: Juan Manuel

    CAMILA PATINO PEREZ
    Camila Patiño desapareció en Medellín

    Resumen: Camila Patiño Pérez, de 25 años, sexo femenino y nacionalidad colombiana, se encuentra reportada como desaparecida. Al momento de su desaparición vestía bermuda azul, blusa negra y tenis negros con brillantes; además, la bermuda presenta flecos en las mangas.

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    Camila Patiño Pérez, de 25 años, sexo femenino y nacionalidad colombiana, se encuentra reportada como desaparecida. Al momento de su desaparición vestía bermuda azul, blusa negra y tenis negros con brillantes; además, la bermuda presenta flecos en las mangas.

    Como señales particulares, presenta varios tatuajes: en el hombro derecho tiene la inscripción “Maria Angel”; en el antebrazo derecho, “Dios es mi guía, mi madre mi compañía”; y en el lado derecho del cuello, la palabra “resiliencia”. Estas características pueden contribuir a su identificación.

    La desaparición ocurrió el 8 de septiembre de 2026, en el barrio Caicedo, sector Quintas de la Playa. La información corresponde a los datos suministrados en el reporte, y se solicita tener en cuenta tanto las prendas de vestir como las señales particulares para facilitar su identificación.

    1 BOLETIN CAMILA PATINO PEREZ

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