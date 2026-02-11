Camila Osorio clasificó a octavos del WTA 1000 de Doha tras vencer a Siniakova y ahora enfrentará a Jelena Ostapenko. Foto: cortesía Copa Colsanitas Zurich

Resumen: La tenista colombiana María Camila Osorio clasificó a los octavos de final del WTA 1000 de Doha tras vencer este martes a la checa Katerina Siniakova con parciales de 6–2, 5–7 y 6–3. En un encuentro marcado por la efectividad en los puntos de quiebre y la solidez en el tercer set, la cucuteña logró superar el historial adverso frente a la europea y asegurar su permanencia en el certamen catarí. Ahora, Osorio se prepara para enfrentar a la letona Jelena Ostapenko, rival a la que ya derrotó anteriormente en los Juegos Olímpicos de París 2024, buscando mantener su racha ganadora en el Complejo Internacional Khalifa.

La tenista colombiana María Camila Osorio firmó una actuación destacada este martes 10 de febrero en el Complejo Internacional de Tenis y Squash Khalifa, donde consiguió su pase a los octavos de final del WTA 1000 de Doha.

En un encuentro de alta intensidad, Osorio superó a la checa Katerina Siniakova con parciales de 6–2, 5–7 y 6–3, logrando así desquitarse del último enfrentamiento entre ambas ocurrido en 2024.

A diferencia de aquel encuentro en España, la jugadora cucuteña mostró una notable concentración y un orden táctico que le permitieron dominar los momentos críticos del partido en la capital catarí.

Desde el inicio del compromiso, la raqueta número uno de Colombia impuso condiciones gracias a la solidez de su saque y a una estrategia agresiva en la devolución. Durante el primer set, Osorio concretó dos quiebres decisivos en el cuarto y octavo juego, cerrando la manga con un contundente 6–2.

Sin embargo, Siniakova reaccionó en el segundo parcial, aprovechando las dudas en el servicio de la colombiana para arrebatarle el saque en tres ocasiones y forzar un tercer set tras imponerse por 5–7.

Camila Osorio avanzó a octavos de final del WTA 1000 de Doha

La definición del encuentro mantuvo la tensión en la pista, con ambas jugadoras atacando constantemente los servicios rivales.

En este escenario, Camila demostró su capacidad de resiliencia al salvar el 64% de las oportunidades de quiebre de su oponente y mantener una efectividad del 75% en sus propias opciones de ruptura.

El quiebre definitivo llegó en el octavo game del tercer set, permitiendo que la colombiana cerrara el partido en el juego siguiente con un 6–3 definitivo, apoyada en un sólido 66% de puntos ganados con su primer servicio.

Tras esta importante victoria, María Camila Osorio ya se prepara para su próximo reto en los octavos de final, donde se medirá ante la letona Jelena Ostapenko.

Este duelo revive el enfrentamiento ocurrido en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde la colombiana logró vencer a la europea, quien en ese momento se encontraba en el puesto 11 del ranking mundial.

Con este antecedente a su favor, Osorio buscará seguir escalando posiciones en uno de los torneos más prestigiosos del circuito profesional en Medio Oriente.

