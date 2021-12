VIDEO: ¡Aberrante! Joven denunció ser maltratada psicológica y sexualmente por su expareja sentimental

A través de las redes sociales, se conoció el caso de maltrato de una joven por parte de su expareja sentimental, y el cual, según dijo, duro cerca de dos años.

La protagonista de esta terrible historia es Camila Alfaro, una joven de 24 años de edad, quien, mediante un video de 17 minutos, narró su mala experiencia, que comenzó a finales de 2019, cuando llegaba al país proveniente de Inglaterra.

El joven es Sebastián Valencia Medina, el presunto agresor que supuestamente maltrató y manipuló a la joven. “Lo que en un principio parecía que era amor, ternura y respeto se convirtió en agresiones verbales y luego en agresiones físicas, hasta el punto de yo quedar con varios morados (moretones) en mi cuerpo y él atentar en contra de mi vida”, dice en la denuncia.

Cuando inició el confinamiento por Covid-19, la pareja decidió pasar juntos la cuarentena en la casa de Sebastián, y fue allí donde inició el maltrato, que, según Camila fue apoyado pro la madre de él.

“Su madre, Daisy Medina, hablaba conmigo para convencerme de que lo íbamos a superar, que nos faltaba madurar, que nosotros éramos muy lindos como pareja; pero que por favor lo resolviéramos entre nosotros y que no le contara a nadie más, en especial a su esposo Flavio Valencia”, dijo.

Según Camila, fue víctima de ‘gaslighting’, también llamado ‘luz de gas’, práctica que consiste en manipular la percepción de la realidad del otro. “Él hacía que yo llegara a puntos en los que yo me exaltaba demasiado y ahí era cuando yo gritaba, golpeaba cosas y me golpeaba a mí misma; y él aprovechaba estos momentos para grabarme y usar esto como manipulación para que yo jamás hablara de esto”.

Tras varios incidentes de maltrato, la joven relató que incluso Sebastián llegó a abusar sexualmente de ella: “Ya después fue cuando Sebastián abusó de mí sexualmente (…) Yo me trataba de correr muchas veces y le decía que parara, pero él aún más fuerte me agarraba. Yo solo lloraba mientras él me violaba y sentía que él sentía mucho placer al verme así”.

Finalmente, Camila explicó que tras ser consciente de que había sido víctima de violencia, decidió instaurar dos denuncias a la Fiscalía, de las cuales, la primera ya fue archivada, y espera que la segunda funcione para hacer justicia.

“Voy a seguir con el proceso legal y por eso responsabilizo a Sebastián Valencia si algo me llega a suceder”, concluyó.

Así relató Camila su caso de maltrato

