Camila Andrea Atencia desapareció en el municipio de Segovia

Resumen: Camila Andrea Atencia Bedoya, identificada con cédula 1.038.112.366 de Caucasia, se encuentra desaparecida desde el 30 de mayo de 2026 en el municipio de Segovia, Antioquia . Tiene 37 años y, según la información disponible, cualquier dato que contribuya a su ubicación puede ser de gran importancia.

Camila Andrea Atencia Bedoya, identificada con cédula 1.038.112.366 de Caucasia, se encuentra desaparecida desde el 30 de mayo de 2026 en el municipio de Segovia, Antioquia. Tiene 37 años y, según la información disponible, cualquier dato que contribuya a su ubicación puede ser de gran importancia.

Entre sus características físicas se destaca una estatura de 1,64 metros, piel blanca, cabello largo, rubio y ondulado, ojos cafés y alargados, y una nariz grande y puntiaguda. Además, tiene acento costeño y no presenta tatuajes visibles.

Como señales particulares, se informa que en su mano derecha los tres dedos del medio presentan una inclinación hacia atrás. Al momento de su desaparición vestía una falda short negra, una blusa tipo top, tenis blancos y una gorra negra. El teléfono de contacto suministrado para información relacionada con su paradero es el 312 847 6800.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes