[VIDEO] Camilo revela cómo reacciona Índigo al escuchar su canción

El pasado 6 de abril nació la primogénita de Camilo y Evaluna y desde antes de su llegada la pequeña ha revolucionado sus vidas por completo. En una entrevista Camilo confesó cómo ha cambiado su relación con Evaluna desde que se convirtieron en padres.

Camilo también confesó que su pequeña ya reacciona a sus canciones, en especial la que lleva su nombre y con la que anunciaron que Evaluna está embarazada.

«Índigo creció escuchando en la panza, que fue creciendo durante todo el tour luego en Estados Unidos, luego en México y luego en todos lados…», dijo Camilo en la entrevista.

Luego añadió: «fue creciendo escuchando esas canciones y sobre todo ‘Índigo’ que es la canción en la que Evaluna más saltaba”. Asimismo, el de Medellín describió que “cuando Índigo escucha ‘Índigo’ su reacción es muy especial, o sea, verdaderamente la reconoce, ahora que mueve las manitas esa yo no me la sabía, pero sí las mueve, al compás del ritmo eso sí no lo sé».

Camilo contó la reacción de su hija al escuchar «Índigo».

Además, Camilo reconoció entre risas que la niña «ha hecho un par de gritos que son sospechosamente afinados».

