Cameron Díaz regresará a la actuación

Cameron Díaz es una de las actrices más famosas y exitosas de Hollywood, que tiene en su carrera más de 30 películas. La famosa decidió retirarse del cine desde el 2018 para dedicarse a una vida más tranquila junto a su familia.

«Después de dejar de actuar, he tenido tiempo para todas esas cosas que antes no me podía plantear, como conocer a su marido y formar una familia», dijo Diaz en una entrevista.

Sin embargo, su última película fue en el 2014, al lado de Jamie Foxx, por lo que actualmente tiene ocho años alejada de las pantallas y fue justo su excompañero Jamie, quien ha conseguido una gran hazaña y ha dado la mejor noticia del 2022, y es que Cameron Díaz volverá al cine.

Cameron Díaz regresa al cine.

Jamie publicó un audio de una conversación que tuvo con Cameron en la que se muestra nerviosa por volver al cine, pero muy emocionada.

«Me siento emocionada, pero no sé cómo hacerlo», se le oye decir a Cameron en la grabación.

Y la actriz de 49 años lo confirmó a través de su Instagram y reposteo el audio de Jamie, expresando «Jamie Foxx, ¡solo tú podrías hacerme volver a la acción! ¡No puedo esperar, va a ser la bomba¡», fue el mensaje de la actriz.

