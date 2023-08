Camello ficha por el Rayo hasta 2027

in

Madrid, 17 ago (EFE).- El Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano anunciaron este jueves el traspaso del delantero Sergio Camello al conjunto fanjirrojo, con el que ha firmado por las cuatro próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2027, en un acuerdo que ambos clubes situaron en el pasado mes de junio y que incluye una opción de recompra por parte de su conjunto de origen para tres de las cuatro citadas campañas.

El atacante, de 22 años e internacional en las categorías inferiores de la selección española, ya jugó el pasado curso como cedido en el Rayo, en el que brilló con siete goles y cinco asistencias a los largo de los 2.576 minutos de juego en cuarenta partidos oficiales.

"El Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano han oficializado en el día de hoy el traspaso de Sergio Camello al conjunto franjirrojo que se había acordado el pasado mes de junio, una vez que el delantero ha regresado de sus vacaciones después de disputar el Europeo Sub-21", anunció la entidad del Cívitas Metropolitano a través de sus canales oficiales.

En esa fecha también insistió el comunicado del Rayo: "El acuerdo de traspaso se alcanzó en el mes de junio y se oficializa en este momento, tras finalizar la participación de Sergio en el Europeo sub-21".

Entre el mes de junio y el actual comunicado, con el jugador fuera de los planes de Diego Simeone para este curso (no se ha entrenado con el equipo sobre el césped en ninguna sesión de la pretemporada), el Atlético negoció con el Cádiz la posible venta del futbolista hasta el punto de que incluso llegó a un acuerdo verbal para el traspaso, según comunicó el conjunto andaluz, que no fue efectivo por el acuerdo de Camello con el Rayo.

El pasado 9 de agosto, el Cádiz remarcó que había alcanzado "la pasada semana (a ese citado día) un acuerdo verbal con el Atlético de Madrid para realizar el traspaso", puntualizó que "los agentes y el propio jugador tenían un acuerdo cerrado con el Rayo Vallecano, pero no con el Atlético de Madrid", y expresó que, tras concretar el pacto con el club rojiblanco, fue "imposible" explicarle el "proyecto deportivo" del club amarillo.

"Entendemos que el jugador quiera ir al Rayo Vallecano, pero también hay que entender que nuestra plantilla, afición y club son de Primera División, y ahí no encaja quien no quiere formar parte de nuestro entidad, aún respetando su postura. No queremos entrometernos en una operación en la que se nos llamó para que ningún equipo se sienta perjudicado por nuestra presencia, porque creemos en que los comportamientos de los clubes inciden en su resultado, y el nuestro siempre va a ser impecable", abundó entonces el Cádiz.

Ocho días después de esa nota, el Atlético y el Rayo comunicaron oficialmente el traspaso de Camello al conjunto franjirrojo, con el que competirá por un puesto en la delantera con el colombiano Radamel Falcao, el francés Randy Nteka y el español Raúl de Tomás.

Surgido de la cantera del conjunto rojiblanco, el atacante ha jugado apenas 96 minutos en competición oficial con el Atlético de Madrid de Simeone, repartidos en seis encuentros y con un gol, anotado en su debut en Primera División, el 18 de mayo de 2019 contra el Levante (2-2).

Ha ido convocado en 36 ocasiones con el técnico argentino, aunque tan solo jugó en esas citadas seis, la última el 16 de diciembre de 2020 ante el Cardassar.

El delantero es el duodécimo movimiento de salida de este verano en el Atlético, con las marchas por el fin de contrato de Sergio Reguilón y Matt Doherty, las cesiones a otros clubes de Javi Serrano (Sturm Graz), Germán Valera (Zaragoza), Víctor Mollejo (Zaragoza), Santiago Mouriño (Zaragoza) y Giuliano Simeone (Alavés) y las ventas de Manu Sánchez (Celta), Renan Lodi (Marsella), Geoffrey Kondogbia (Marsella) y Juanma Sanabria (Atlético de San Luis).

Por: EFE