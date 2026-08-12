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Resumen: Al encontrarse en Leo, la invitación del universo es clara: conectar con el corazón y dejar atrás las "fachadas"

¡Cambios radicales! Así afectará el Eclipse Total de Sol a su signo del zodiaco este 12 de agosto

Minuto30.com .- Los eventos astronómicos no solo son un espectáculo visual, sino que mueven poderosas energías a nivel espiritual y astrológico. El Eclipse Solar Total de este 12 de agosto ocurre exactamente en el grado 20 del signo de Leo, coincidiendo con una Luna nueva.

Según los expertos en astrología, esta alineación trae consigo una energía de transformación muy potente que acelera procesos, trae nuevos comienzos y fuerza el cierre de ciclos que ya caducaron en nuestras vidas.

Al encontrarse en Leo, la invitación del universo es clara: conectar con el corazón y dejar atrás las «fachadas» o versiones de nosotros mismos que hemos construido únicamente para buscar la aprobación externa.

Los 4 signos más impactados (La Cruz Fija)

Debido a que el eclipse cae en Leo, afectará con una intensidad abrumadora a los signos que pertenecen a la cruz fija del zodiaco. Prepárese para los sacudones cósmicos:

♌ Leo: Al ser los grandes protagonistas del eclipse, sentirán un impacto directo en su identidad. Experimentarán un fuerte impulso para reinventarse, recuperar la confianza perdida y mostrar una versión mucho más genuina de sí mismos, perdiéndole el miedo al «qué dirán».

♒ Acuario: Al ser el signo opuesto a Leo, los acuarianos vivirán transformaciones profundas y radicales en su área de la pareja, el compromiso y las asociaciones de negocios.

♉ Tauro: Atravesarán grandes cambios relacionados con su hogar, sus raíces, su historia familiar o incluso posibles mudanzas que moverán su sentido de estabilidad.

♏ Escorpio: Experimentarán giros sumamente importantes en su vida profesional; pueden llegar ascensos inesperados, reconocimientos y una fuerte transformación en su imagen pública y carrera.

¿Qué le espera al resto del zodiaco?

Aunque los signos fijos tendrán los cambios más drásticos, la poderosa sombra de la Luna traerá movimientos importantes para los demás elementos del zodiaco: