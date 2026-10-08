Resumen: A partir del 1 de diciembre de 2026, Avianca suspenderá su ruta directa entre Medellín y Buenos Aires. El trayecto quedará en manos de JetSMART, mientras la aerolínea busca sumar nuevas frecuencias desde Bogotá

Cambio en los vuelos Medellín – Buenos Aires: Avianca cancela su ruta directa y pasa la posta a aerolínea «low cost»

Minuto30.com .- Los viajeros que conectan a Antioquia con Argentina enfrentan un giro definitivo en las opciones de vuelo. A partir del 1 de diciembre de 2026, Avianca cancelará de forma permanente su ruta directa entre el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, que presta servicio a Medellín, y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires.

El último vuelo directo operado por la aerolínea en este trayecto despegará el 30 de noviembre de 2026. La compañía confirmó que reubicará a los usuarios que ya contaban con tiquetes comprados para fechas posteriores a través de las diferentes conexiones de su red global.

«Monitoreamos constantemente el desempeño de nuestra red de rutas para asegurar que nuestra capacidad esté alineada con las necesidades de nuestros clientes y con las oportunidades de crecimiento de cada mercado. Como parte de este proceso, hemos decidido suspender la ruta Medellín (MDE) – Buenos Aires (EZE) – Medellín (MDE)», detalló Avianca a través de un comunicado oficial.

La salida de Avianca deja la conectividad sin escalas entre la capital antioqueña y la capital argentina completamente en manos de la aerolínea de ultra bajo costo JetSMART.

La compañía ‘low cost’ ingresa a tomar el relevo de este trayecto a partir del 12 de noviembre de 2026, fecha en la que iniciará operaciones con cinco frecuencias semanales y una oferta inicial de aproximadamente 1.860 sillas a la semana. Con la retirada del servicio diario de Avianca, operado en aviones Airbus A320neo, JetSMART se consolidará como el único operador con vuelo directo entre ambas ciudades.

Reestructuración estratégica: el foco se traslada a Bogotá

El fin de la ruta directa desde Medellín coincide con una reorganización de los permisos de operación de Avianca ante la Aeronáutica Civil, Aerocivil. Mientras cierra el tramo desde el aeropuerto antioqueño, la sucursal de Avianca Costa Rica ha iniciado trámites para habilitar la ruta San José (SJO) – Bogotá (BOG) – Ezeiza (EZE) con 14 frecuencias semanales, dos vuelos diarios.

Esta modificación le permitirá a la compañía utilizar la figura de «quintas libertades del aire», transportando pasajeros locales directamente en el tramo Bogotá–Buenos Aires en vuelos que conecten con Centroamérica.

Para los viajeros de Medellín, el ajuste implica que quienes prefieran volar con Avianca hacia Argentina a partir de diciembre deberán realizar obligatoriamente una escala en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, o bien optar por el servicio directo de bajo costo que ofrecerá JetSMART desde Rionegro.