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Resumen: En su pronunciamiento, el equipo le expresó públicamente su gratitud a Herrera por el trabajo realizado, exaltando su "entrega incondicional" y destacando que durante su tiempo al mando "dejó el corazón en la cancha".

Cambio de timón en el Once Caldas: «El Arriero» Herrera deja la dirección técnica y ya tiene reemplazo

Minuto30.com .- La junta directiva del Once Caldas oficializó durante la noche del sábado 26 de septiembre la salida de Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera de la dirección técnica del equipo, una decisión que se precipitó tras la dolorosa derrota 1-3 sufrida como local frente al Atlético Bucaramanga en el estadio Palogrande.

La información confirmada por la institución manizaleña aclara el panorama deportivo del plantel y revela los detalles de este cambio en el banquillo.

Desvinculación consensuada

A través de un comunicado de prensa publicado en sus redes sociales oficiales, el club aclaró que la finalización del contrato del estratega antioqueño se produjo por mutuo acuerdo entre las partes.

Agradecimiento institucional: En su pronunciamiento, el equipo le expresó públicamente su gratitud a Herrera por el trabajo realizado, exaltando su «entrega incondicional» y destacando que durante su tiempo al mando «dejó el corazón en la cancha».

Relevo en el banquillo: Para asumir las riendas del equipo de manera inmediata frente a los próximos compromisos, la dirigencia confirmó que Carlos ‘Panelo’ Valencia tomará el mando del plantel profesional en calidad de técnico encargado.