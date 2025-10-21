¡Pilas! Cambiaron el horario para el clásico entre Atlético Nacional y el DIM

Resumen: El clásico paisa de este domingo 26 de octubre genera gran expectativa en Medellín y Antioquia, con el Deportivo Independiente Medellín (DIM) como líder (31 puntos) y Atlético Nacional necesitando la victoria para asegurar su clasificación. Ambos equipos llegan con bajas sensibles por sanción, especialmente en el ataque: el DIM no contará con Brayan León, Léider Berrio y Léyser Chaverra, y Nacional sufrirá la ausencia de Alfredo Morelos por 15 días. Además de la posible restricción a la hinchada visitante del DIM por una sanción a Nacional, el horario del partido fue modificado por la Dimayor, pasando de las 5:15 p.m. a las 6:30 p.m. debido a la consulta del Pacto Histórico para definir candidato presidencial.
En la ciudad de Medellín y en Antioquia, incluso en gran parte del país hay gran expectativa por el clásico paisa que se disputará este domingo 26 de octubre.
Al juego, el DIM llegará en lo más alto de la tabla de posiciones con 31 puntos, mientras Atlético Nacional necesita sumar al menos tres puntos para quedar listo definitivamente.
Al compromiso además, ambos clubes llegan con bajas sensibles, por sanciones impuestas, en especial a jugadores del ataque.
El DIM, que oficiará como visitante para este compromiso, no podrá contar con Brayan León, Léider Berrio y Léyser Chaverra.
Por los lados del verde paisa la principal novedad será la ausencia de Alfredo Morelos, quien estará fuera de las canchas 15 días por la sanción ya conocida de la Dimayor.
Adicionalmente, el clásico tiene en duda la asistencia de la hinchada visitante, es decir los del Poderoso.
En una sanción poco usual, a Atlético Nacional le restringieron esa posibilidad con una acción que ocurrió en condición de visitante.
El compromiso estaba pactado inicialmente para el domingo 26 de octubre desde las 5:15 de la tarde.
Sin embargo, el partido se disputará a partir de las 6:30 de la tarde, de acuerdo con la Dimayor por el tema relacionado con la consulta del pacto Histórico para definir candidato presidencial.
Más noticias de Atlético Nacional
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.