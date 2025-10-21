En la ciudad de Medellín y en Antioquia, incluso en gran parte del país hay gran expectativa por el clásico paisa que se disputará este domingo 26 de octubre.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

Al juego, el DIM llegará en lo más alto de la tabla de posiciones con 31 puntos, mientras Atlético Nacional necesita sumar al menos tres puntos para quedar listo definitivamente.

Al compromiso además, ambos clubes llegan con bajas sensibles, por sanciones impuestas, en especial a jugadores del ataque.

El DIM, que oficiará como visitante para este compromiso, no podrá contar con Brayan León, Léider Berrio y Léyser Chaverra.

Por los lados del verde paisa la principal novedad será la ausencia de Alfredo Morelos, quien estará fuera de las canchas 15 días por la sanción ya conocida de la Dimayor.

¡Pilas! Cambiaron el horario para el clásico entre Atlético Nacional y el DIM

Adicionalmente, el clásico tiene en duda la asistencia de la hinchada visitante, es decir los del Poderoso.

En una sanción poco usual, a Atlético Nacional le restringieron esa posibilidad con una acción que ocurrió en condición de visitante.

El compromiso estaba pactado inicialmente para el domingo 26 de octubre desde las 5:15 de la tarde.

Sin embargo, el partido se disputará a partir de las 6:30 de la tarde, de acuerdo con la Dimayor por el tema relacionado con la consulta del pacto Histórico para definir candidato presidencial.

Más noticias de Atlético Nacional