[VIDEO] El calvario de las aerolíneas Low Cost en Colombia: “Aquí el Estado se despierta cuando tiene el problema encima”

in

Viva Air y Ultra Air, dos empresas de bajo costo quebradas en menos de un mes, suman un pésimo balance para la industria de pasajeros de avión en Colombia. La primera se quebró indefectiblemente porque el gobierno no fue consciente, por inexperiencia o descuido, de la importancia de los tiempos para una aerolínea que siete meses antes le avisa que algo no anda bien en las finanzas de su operación.

El gobierno alargó la toma de decisiones mientras Viva Air se desangraba en la puerta de urgencias. Siete meses después de la solicitud de integración con Avianca, la Aerocivil hizo dos cosas que reventaron el corazón de Viva Air : una, se equivocó de norma para estudiar la integración. Eso significaba volver a revisar el tema – y el tiempo apremiaba – y dos, decidió permitir que la competencia de Viva Air presentara sus alegatos en el proceso. Con eso mató a Viva Air. Se agotó el oxigeno y no hubo tiempo de resurrección. ¿Por qué? Porque los dueños de los aviones entendieron que su plata estaba en juego, así que le ordenaron a Viva Air parquearlos y les prohibieron su uso.

Con Ultra Air pasó algo distinto pero no diferente. A las peticiones de la aerolínea, el Ministerio de Transporte optó por grabarlas ( el ministro Reyes admitió públicamente que grabó las conversaciones con William Show, presidente de Ultra Air ) y no hacer nada al respecto de lo que se le pedía. Eso no exime a las directivas de Ultra del desastre en que terminó, pero tampoco deja buen sabor frente a la gestión del gobierno, en un negocio derrumbado en el que pierde el país y sus ciudadanos de menos recursos.

Más allá de la complicada situación económica por la alta inflación mundial, el alto precio de los combustibles y, en el caso colombiano, la volatilidad de la tasa de cambio en relación con el dólar, hay muchos elementos por analizar en el fracaso de las aerolíneas de bajo costo, que en su momento se convirtieron en la solución de desplazamiento y conexión de muchos colombianos, para terminar en la pesadilla de miles de personas que de la noche a la mañana vieron abortado sus planes de volar.

El abogado Carlos Roncancio, experto en temas aeronáuticos y laborales, considera que al margen de la situación económica mundial, se hace necesario revisar en detalle las decisiones ejecutivas, administrativas y estratégicas de Ultra Air y Viva Air, que llevaron a pique sus operaciones en nuestro país, al tiempo que le da una importante relevante a revisar la gestión de las instituciones y el Gobierno, en su labor de inspección, vigilancia y control a las operaciones de las aerolíneas comerciales en Colombia, particularmente las de bajo costo.

De entrada, el abogado Roncancio advierte la parsimonia con la que han actuado las autoridades para resolver temas planteados con suficiente tiempo, como la solicitud de integración solicitada por Viva Air para salvar su operación y la inexplicable demora en la respuesta que terminó en el cese de operaciones de esta compañía.

“Lo que si vemos quienes estamos analizando constantemente lo que sucede en esta industria es que hay una pasividad, de alguna manera, de las instituciones y solo se despiertan cuando el problema está tremendamente avanzado. La Superintendencia de Transporte tiene un procedimiento y una vigilancia subjetiva, un procedimiento especial que puede tener frente a las compañías, lo que es un poco sorpresivo es que la Superintendencia solamente hace vigilancia cuando se presenta este tipo de problemas o cuando está ya con el problema encima. Me parece que ahí hay un error, porque debería vigilarlo desde antes, por lo menos hacerle seguimiento y en ese seguimiento no esperar a un escenario mucho más grave de las compañías”, explica el abogado que representa a los trabajadores de varias aerolíneas.

En el Caso de Ultra Air, que en apariencia tenía todo en regla para operar sin inconvenientes, Roncancio señala necesario y urgente revisar las decisiones estratégicas adoptadas por la dirección de la empresa, en el entendido que a través de varias comunicaciones señalaban gestiones para garantizar sus operaciones y el cumplimiento de sus compromisos.

“En el caso de Ultra tenemos una compañía que hasta hace 15 días le decía a la opinión pública, sus directivos, que todo estaba bien, que financieramente tenían respaldo y que seguían operando sin ningún problema y en los últimos días vemos que la compañía se va a pique, o sea, dando a entender que todas aquellas medidas que estaban tomando no fueron suficientes para mantener la compañía en pie. El comportamiento de una compañía de esta naturaleza no se va a la quiebra en los últimos 15 días, trae consigo una historia y un desarrollo que poco a poco los va llevando a esa situación”, explicó Roncancio.

El abogado considera extraño y de especial estudio lo que ha sucedido en Colombia, al señalar que la experiencia alrededor del mundo es que las aerolíneas de bajo costo son exitosas, rentables y con entrega de ganancias significativas, lo que indicaría otra situación que es necesario investigar.

“Este es un modelo que en la experiencia del mundo le ha dejado muchas ganancias a compañías, sobre todo a compañías Legacy que montaron sus empresas de bajo costo, todas las grandes compañías de aviación tienen su compañía de bajo costo, desde luego esas grandes compañías apalancan el ejercicio comercial de estas empresas de bajo costo, lo que al parecer no ocurrió en Colombia”, explica Roncancio.

Es en este punto en el que el experto llama la atención de la entrada de capitales al país y la necesidad de ejercer mayor vigilancia, porque la quiebra y salida de operación podría obedecer a causas ajenas a la operación y sus costos y señalar que podría tratarse de una operación de capitales golondrina, que llegan, logran rendimientos y despegan sin mayor explicación.

“En los últimos días la Superintendencia y el Ministro de transporte mencionan públicamente que le están pidiendo a las empresas los estados financieros, pero más allá de sus estados financieros está es revisar y avisar sus procesos, revisar si efectivamente sus modelos están siendo garantistas no solamente para la prestación del servicio sino sostenibles, que permitan igualmente que los empleos se mantengan y que estas compañías, un poco lo que decías antes, no se conviertan como que alguien llega e invierte, pueda rentarles en un momento, saquen su dinero y finalmente la empresa queda huérfana, queda sin oxígeno y termina liquidándose o en problemas como los que hoy tenemos”, puntualizó el representante de empleados de empresas de aviación en nuestro país.

Más noticias de Política