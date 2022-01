¡Qué tristeza! Una mujer se lanzó a un río en búsqueda de su novio y los dos aparecieron muertos

Lo que inició como un paseo, terminó en la trágica muerte de un hombre y esposa en Santander de Quilichao, luego de que decidieran darse un baño en la bocatoma del río Palo, en zona rural de Caloto, Cauca.

Y es que la mujer de 21 años de edad identificada como Yeraldin C., al ver que su compañero sentimental, Erick Dimarzo C. M., de 30 años de edad, se sumergió en el agua y no salía, decidió saltar al agua para buscarlo, pero el desenlace fue fatal.

“El río estaba un poco caudaloso, el hombre salta hacia el río. Cuando, pues, la compañera ve que no sale a flote, ella se lanza inmediatamente para tratar de buscarlo y resulta que ella también se hunde en las aguas”, dijo Joaquín Castañeda, secretario de Gobierno de Caloto.

Fue un testigo que vio el cuerpo de la joven salir a flote, por lo que decidió dar aviso a la comunidad para iniciar la búsqueda del hombre. “Sacan la muchacha sin signos vitales y luego de dos horas de búsqueda se encuentra el cuerpo del señor, río abajo, también sin signos vitales”, aseguró el funcionario.

Tras la tragedia, las autoridades de Caloto recomendaron a los ciudadanos no usar este tipo de lugares, pues podría terminar en una dolorosa experiencia como la de la pareja.

