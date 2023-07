Tenemos las «Calificaciones Radiales» de Medellín ECAR OLA 2 -2023

in

Las «calificaciones radiales» como llaman al ECAR llegan en la OLA 2 y muestran la popularidad de las emisoras en Medellín.

De nuevo sale el ECAR, considerado el estudio de audiencia de mayor credibilidad en los últimos años, el cual con la OLA 2 trae novedades y ratifica posiciones de favoritismo como el Top 5 encabezado desde hace varios años por Olímpica Estéreo No.1, Voz de Colombia No.2, Mix «El Sonido de la Calle» No.3, Blu Radio No.4 (sube como el sistema de radio con una sola frecuencia informativa, subió dos puestos) y La FM Medellín RCN No. 5 (baja un puesto). Radio Tiempo, la emisora Pop sale de este Top y se ubica en el lugar No.6. Tropicana Stéreo, saltó del puesto 10 al No.8 con su «Radio Social» que está en los barrios con campañas; La X emisora de Todelar regresa al No.10 con la programación de música electrónica y es claro en Medellín «Julito W Radio» entra y sale del Top 10 desde hace varios años pero La FM y Blu son su dolor de cabeza.

La Radio en Colombia sigue siendo fuerte y esta a migrado a combinar medios digitales como Facebook e instagram como una forma que nuevas generaciones con dispositivos celulares, los ven y escuchen. A unos les funciona a otros no les ayudan como también la radio hablada, no es para todo el mundo. Esta semana RCN Radio, estrenó la unificación de todo su sistema informativo radial AM con «LA FM», liderada por Luis Carlos Vélez. Habrá que esperar el otro ECAR para saber si las cosas funcionan y el fin de año 2023, quienes suben o bajan en temporada de música decembrina. Como dice «Olímpica ..desde septiembre se vive diciembre».

